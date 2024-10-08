ВТБ Мобайл отменил роуминг в Крыму и Севастополе

Виртуальный мобильный оператор (MVNO) ВТБ Мобайл начал работу в 2019 году на базе инфраструктуры Т2. Сейчас оператор присутствует в 30 регионах, а через партнеров предоставляет услуги связи на всей территории России. В этом году оператор уже запустился в 9 областях и до конца года планирует практически удвоить относительно начала года число регионов присутствия.