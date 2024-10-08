ВТБ открыл шестой сезон Школы управления рисками

Член правления ВТБ и куратор Школы управления рисками Максим Кондратенко подчеркнул: «В основе школы управления рисками лежит идея подготовки из студента универсального банковского сотрудника с набором компетенций для быстрого старта на работе. С первого дня обучения на программе слушатели погружаются в профессиональную предметную область. Достичь этих целей помогает созданная в ВТБ программа ФАУР — Финансовый анализ и управление рисками. Это отечественная система профессиональной подготовки на основе самых релевантных и востребованных в России частей международных программ сертификации CFA и FRM».