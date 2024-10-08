Западный в Ростове останется на сутки без холодной воды

Posted 8 октября, 18:46
Published 8 октября, 18:46
Modified 8 октября, 18:48
Updated 8 октября, 18:48
Водоснабжение перекроют утром 10 октября, в 09:00 мск. Воды не будет в домах, расположенных в границах улиц Малиновского, Гризодубовой, Батуринской, Заводской, Каширской и проспекта Стачки.
Речь идет об улицах Свердловской, Тружеников, Проселочной, Поэтичной, Летописной, Литературной, Волгодонской, Извилистой, 2-й Краснодарского, Ревкомовской, Доброхимовской, Сказочной, Города Ле-Ман, Прогрессивной и бульваре Дружбы, переулках Денисова, Лирическом, Кирпичном.
Вернуть холодную воду обещают через сутки, к 09:00 мск 11 октября.
Ранее воду отключали на сутки 8 октября. Тогда водоснабжение перекрыли в том числе в двух школах и детском саду.