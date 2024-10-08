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Posted 8 октября, 18:46

Published 8 октября, 18:46

Modified 8 октября, 18:48

Updated 8 октября, 18:48

Западный в Ростове останется на сутки без холодной воды

Западный в Ростове останется на сутки без холодной воды

8 октября 2024, 18:46
Фото: Изображение Midjourney
Массовое отключение холодной воды запланировано на Западном в Ростове из-за переподключения участка водопроводной сети, сообщает городской водоканал.

Водоснабжение перекроют утром 10 октября, в 09:00 мск. Воды не будет в домах, расположенных в границах улиц Малиновского, Гризодубовой, Батуринской, Заводской, Каширской и проспекта Стачки.

Речь идет об улицах Свердловской, Тружеников, Проселочной, Поэтичной, Летописной, Литературной, Волгодонской, Извилистой, 2-й Краснодарского, Ревкомовской, Доброхимовской, Сказочной, Города Ле-Ман, Прогрессивной и бульваре Дружбы, переулках Денисова, Лирическом, Кирпичном.

Часть Ростова-на-Дону останется на сутки без воды
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Вернуть холодную воду обещают через сутки, к 09:00 мск 11 октября.

Ранее воду отключали на сутки 8 октября. Тогда водоснабжение перекрыли в том числе в двух школах и детском саду.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Водоснабжение#Ростов#Холодная вода#Отключение
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