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Posted 8 октября, 12:11

Published 8 октября, 12:11

Modified 8 октября, 12:13

Updated 8 октября, 12:13

Житель Ростовской области с сообщниками украл детали с железнодорожной станции

Житель Ростовской области с сообщниками украл детали с железнодорожной станции

8 октября 2024, 12:11
Фото: 1MI
Житель Ростовской области с сообщниками украл детали с железнодорожной станции
Романа Зинченко из Ростовской области осудили за кражу железнодорожных деталей, подробностями поделились в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что занимаются пресечением преступлений в сфере грузовых перевозок в регионе. В результате оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали жителя Ростовской области Романа Зинченко. Вместе с сообщниками он украл детали с территории железнодорожной станции «Двойная» Северо-Кавказской дирекции управления движением.

В отношении Зинченко возбудили уголовное дело. Ростовский областной суд, рассмотрев материалы расследования, признал местного жителя виновным. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

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Ранее сообщалось, что житель Ростовской области украл сотни килограммов чугуна из грузового поезда.

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