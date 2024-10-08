Житель Ростовской области с сообщниками украл детали с железнодорожной станции

В ведомстве уточнили, что занимаются пресечением преступлений в сфере грузовых перевозок в регионе. В результате оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали жителя Ростовской области Романа Зинченко. Вместе с сообщниками он украл детали с территории железнодорожной станции «Двойная» Северо-Кавказской дирекции управления движением.