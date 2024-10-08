Житель Ростовской области с сообщниками украл детали с железнодорожной станции

Posted 8 октября, 12:11
Published 8 октября, 12:11
Modified 8 октября, 12:13
Updated 8 октября, 12:13
В ведомстве уточнили, что занимаются пресечением преступлений в сфере грузовых перевозок в регионе. В результате оперативно-розыскных мероприятий силовики задержали жителя Ростовской области Романа Зинченко. Вместе с сообщниками он украл детали с территории железнодорожной станции «Двойная» Северо-Кавказской дирекции управления движением.
В отношении Зинченко возбудили уголовное дело. Ростовский областной суд, рассмотрев материалы расследования, признал местного жителя виновным. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.