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Posted 8 октября, 16:20

Published 8 октября, 16:20

Modified 8 октября, 16:21

Updated 8 октября, 16:21

В реку Дон выбросили отходы неизвестного происхождения

Жители Ростова сообщили о выбросе серой жидкости с отходами в реку Дон

8 октября 2024, 16:20
Фото: для иллюстрации. rostovgazeta.ru
В реку Дон выбросили отходы неизвестного происхождения
В реку Дон выбросили отходы неизвестного происхождения, кадрами с места событий делится Telegram-канал «Ростов Главный».

По сообщениям местных жителей, выброс произошёл днём 8 октября ниже по течению от железнодорожного моста. Вода в реке окрасилась в серый цвет. Сама сброшенная субстанция дурно пахла и содержала мусор.

Видео: Фото для иллюстрации. Telegram-канал «Ростов Главный». В реку Дон выбросили отходы неизвестного происхождения

«Пятно непонятного серо-коричневого цвета. Корабль шёл, даже не „разбил“ это пятно. Оно как будто идёт от поверхности и до самого дна», — говорит очевидец.

Власти города и Минприроды Ростовской области возможный сброс отходов в реку не комментировали.

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