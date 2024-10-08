Жители Ростова сообщили о выбросе серой жидкости с отходами в реку Дон

Posted 8 октября, 16:20
Published 8 октября, 16:20
Modified 8 октября, 16:21
Updated 8 октября, 16:21
По сообщениям местных жителей, выброс произошёл днём 8 октября ниже по течению от железнодорожного моста. Вода в реке окрасилась в серый цвет. Сама сброшенная субстанция дурно пахла и содержала мусор.
«Пятно непонятного серо-коричневого цвета. Корабль шёл, даже не „разбил“ это пятно. Оно как будто идёт от поверхности и до самого дна», — говорит очевидец.
Власти города и Минприроды Ростовской области возможный сброс отходов в реку не комментировали.
Ранее эколог объяснил массовый мор рыбы в Таганрогском заливе.