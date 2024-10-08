Жители Ростовской области массово перестали бояться потерять работу

Всего 13% дончан остерегаются увольнения по инициативе работодателя из-за финансовой неуступчивости. Это один из самых низких показателей в России. При этом 72% специалистов уверены, что найти новое место работы по их профессии в Ростовской области будет сложно. 55% респондентов высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца в случае необходимости, 39% — не очень в этом уверены, а 6% — затруднились с ответом.