Жители Ростовской области массово перестали бояться потерять работу

Posted 8 октября, 10:43
Published 8 октября, 10:43
Modified 8 октября, 10:45
Updated 8 октября, 10:45
Аналитики сервиса hh.ru рассказали, что в третьем квартале 2024 года 50% жителей Ростовской области не хотят снижать свои зарплатные ожидания при необходимости смены места труда или сохранении текущей работы, но с уменьшением дохода. Только 28% опрошенных готовы уступить в этом вопросе, а 22% — не смогли ответить.
Всего 13% дончан остерегаются увольнения по инициативе работодателя из-за финансовой неуступчивости. Это один из самых низких показателей в России. При этом 72% специалистов уверены, что найти новое место работы по их профессии в Ростовской области будет сложно. 55% респондентов высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца в случае необходимости, 39% — не очень в этом уверены, а 6% — затруднились с ответом.