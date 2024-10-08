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Posted 8 октября, 10:43

Published 8 октября, 10:43

Modified 8 октября, 10:45

Updated 8 октября, 10:45

Жители Ростовской области не готовы снизить свои зарплатные требования

Жители Ростовской области массово перестали бояться потерять работу

8 октября 2024, 10:43
Фото: Unsplash
Жители Ростовской области не готовы снизить свои зарплатные требования

Жители Ростовской области не готовы снизить свои зарплатные требования

Жители Ростовской области не готовы мириться с падением зарплаты при вынужденной смене работы или сохранении текущей, информируют исследователи.

Аналитики сервиса hh.ru рассказали, что в третьем квартале 2024 года 50% жителей Ростовской области не хотят снижать свои зарплатные ожидания при необходимости смены места труда или сохранении текущей работы, но с уменьшением дохода. Только 28% опрошенных готовы уступить в этом вопросе, а 22% — не смогли ответить.

Всего 13% дончан остерегаются увольнения по инициативе работодателя из-за финансовой неуступчивости. Это один из самых низких показателей в России. При этом 72% специалистов уверены, что найти новое место работы по их профессии в Ростовской области будет сложно. 55% респондентов высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца в случае необходимости, 39% — не очень в этом уверены, а 6% — затруднились с ответом.

Каждый пятый житель Ростовской области получает большую зарплату
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Ранее стало известно, что пенсионеры в Ростове-на-Дону могут получать зарплату до 100 тысяч рублей.

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