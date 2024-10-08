Жители Ростовской области увидят первый осенний звездопад — поток Дракониды

Posted 8 октября, 08:44
Published 8 октября, 08:44
Modified 8 октября, 08:46
Updated 8 октября, 08:46
Метеорный поток Дракониды — один из самых известных, которые наиболее активны в последние годы. Он начался 6 октября и продлится до 10 октября. Пик активности, когда в небе появится больше всего падающих звезд, ожидается в ночь на 9 октября.
— Характерной особенностью этого потока являются непредсказуемые вспышки активности, при которых можно наблюдать сотни, а то и тысячи метеоров в час. Подобное наблюдалось в 1933, 1946 и 2011 годах, — поделился ростовский ученый. — Обычная же активность потока составляет от 15 до 20 метеоров в час.
Чтобы полюбоваться осенним звездопадом, лучше всего выехать за город — подальше от засветки от фонарных столбов и многоэтажек. Достаточно удалиться на расстояние 30-40 километров. Например, в районе хутора Мержаново Неклиновского района, села Самарское Азовского района или в окрестностях Родионово-Несветайского района.
— Наблюдать Дракониды лучше в предутренние часы, когда радиант потока поднимается высоко над горизонтом. 2024 год будет сравнительно благоприятным для наблюдения потока: Луна в фазе первой четверти не будет мешать выявлению слабых метеоров, — добавил Николай Дёмин.
Чтобы найти место скопления метеоров, можно ориентироваться по ковшу Большой Медведицы. Рядом с ней находится группа звезд Дракона — чуть выше и левее.
Метеоры представляют собой процесс сгорания в атмосфере Земли частичек пыли, оставленных кометами и астероидами. Для нас это выглядит как падающая звезда. В случае с Драконидами родительским телом, которому принадлежит след пыли, является комета 21Р/Джакобини — Циннера, открытая еще в 1900 году. Она приближается к нашей планете примерно каждые шесть с половиной лет. В следующий раз космическое тело вернется в марте 2025 года.
Накануне ночью, 8 октября, жители Ростовской области увидели еще одно необычное явление — полярное сияние.