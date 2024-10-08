Жители Ростовской области увидят первый осенний звездопад — поток Дракониды

Метеоры представляют собой процесс сгорания в атмосфере Земли частичек пыли, оставленных кометами и астероидами. Для нас это выглядит как падающая звезда. В случае с Драконидами родительским телом, которому принадлежит след пыли, является комета 21Р/Джакобини — Циннера, открытая еще в 1900 году. Она приближается к нашей планете примерно каждые шесть с половиной лет. В следующий раз космическое тело вернется в марте 2025 года.