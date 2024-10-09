Алексей Логвиненко рассказал о ремонте городских дорог и дворовых проездов

Posted 9 октября, 15:00
Published 9 октября, 15:00
Modified 9 октября, 15:52
Updated 9 октября, 15:52
По словам главы Администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, в донской столице идет ремонт автомагистралей и внутриквартальных проездов.
— В настоящее время на ряде объектов подрядчики доделывают сопутствующие работы и устраняют замечания. Максимальная степень готовности и у одной из главных магистралей города — проспекта Буденновского, от улицы М. Горького до улицы Целиноградской. Общая протяженность отремонтированного участка здесь составила 1,75 км. Сейчас идет приемка выполненных работ на этих участках. После проведения контроля качества дорожные службы нанесут горизонтальную дорожную разметку, — пояснил глава администрации города.
Глава Администрации города Алексей Логвиненко добавил, что согласно результатам сложившейся экономии, в городе были определены еще 4 объекта общей протяженностью 2 км. После того как пройдут конкурсные процедуры и администрация определится с подрядными организациями, эти участки дорог также будут отремонтированы.
По окончании ремонтных работ наш город получит обновленные автомобильные дороги общей протяженностью 62 км, на площади 807 тыс. кв. метров, которые будут находится на гарантийном обслуживании подрядных организаций от 4 до 6 лет.
Особое внимание городской администрацией в этом году уделялось и внутриквартальным проездам. Этот вопрос выносился депутатами городской Думы на 19-м заседании, которое проходило в конце июня текущего года. На сегодня в Ростове-на-Дону находится 2 229 внутриквартальных (дворовых) проездов, их общая протяженность составляет 354 километра, а общая площадь — полтора миллиона кв. метров.
На текущий год администрацией города Ростова-на-Дону было запланировано привести в порядок более 50 тысяч кв. метров внутридворовых проездов. В том числе, в Ворошиловском районе — 12 тысяч кв. метров, в Железнодорожном — 1.5 тысячи, в Кировском — 900 кв. метров, в Ленинском — 722, в Октябрьском — 9,7 тысяч, в Первомайском — 16,1 тысяч, в Пролетарском — 11,2 тысяч, в Советском — 3,74 тысячи.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что ремонт внутриквартальных (дворовых) территорий многоквартирных жилых домов, запланированный на этот год силами городских коммунальных служб, завершен.
— Места выбирались на основании мониторинга и рассмотрения обращений граждан администрациями районов города. Новый асфальт уложили на площади более 52 тысяч кв. метров, а на эти цели было направлено порядка 100 млн рублей, — сказал Алексей Логвиненко.
Также глава администрации города Алексей Логвиненко подчеркнул, что все мероприятия по ремонту внутриквартальных проездов и обустройству дворовых территорий будут продолжены в следующем году с наступлением благоприятных погодных условий.