Алексей Логвиненко рассказал о ремонте городских дорог и дворовых проездов

Глава Администрации города Алексей Логвиненко добавил, что согласно результатам сложившейся экономии, в городе были определены еще 4 объекта общей протяженностью 2 км. После того как пройдут конкурсные процедуры и администрация определится с подрядными организациями, эти участки дорог также будут отремонтированы.

По окончании ремонтных работ наш город получит обновленные автомобильные дороги общей протяженностью 62 км, на площади 807 тыс. кв. метров, которые будут находится на гарантийном обслуживании подрядных организаций от 4 до 6 лет.