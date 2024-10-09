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Posted 9 октября, 17:24

Published 9 октября, 17:24

Modified 9 октября, 17:26

Updated 9 октября, 17:26

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти девушки в больнице Ростова-на-Дону

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти девушки в больнице Ростова-на-Дону

9 октября 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти девушки в больнице Ростова-на-Дону
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела 21-летней ростовчанке, умершей из-за халатности врачей, информирует региональное СУ СКР.

В Следственный комитет обратилась жительница Ростовской области, которая потеряла дочь из-за некачественно оказанной медпомощи. В декабре 2023 года 21-летняя девушка приехала в больницу Ростова-на-Дону для проведения офтальмологической операции. Пациентка страдала сахарным диабетом, и сразу после хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось. У нее начались проблемы с дыханием, но ей не оказали помощь, а решили перевести в другую больницу. В дороге она скончалась.

До сих пор виновные лица не привлечены к ответственности.

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Мать погибшей оказалась не согласна с ходом установления обстоятельств смерти ее 21-летней дочери. В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Аслану Хуаде ускорить судмедэкспертизу, в кротчайшие сроки завершить расследование и представить доклад.

До этого трое врачей в Волгодонске избежали наказания за смерть маленькой девочки.

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