Бастрыкин взял на контроль дело о смерти девушки в больнице Ростова-на-Дону

Posted 9 октября, 17:24
Published 9 октября, 17:24
Modified 9 октября, 17:26
Updated 9 октября, 17:26
В Следственный комитет обратилась жительница Ростовской области, которая потеряла дочь из-за некачественно оказанной медпомощи. В декабре 2023 года 21-летняя девушка приехала в больницу Ростова-на-Дону для проведения офтальмологической операции. Пациентка страдала сахарным диабетом, и сразу после хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось. У нее начались проблемы с дыханием, но ей не оказали помощь, а решили перевести в другую больницу. В дороге она скончалась.
До сих пор виновные лица не привлечены к ответственности.
Мать погибшей оказалась не согласна с ходом установления обстоятельств смерти ее 21-летней дочери. В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Аслану Хуаде ускорить судмедэкспертизу, в кротчайшие сроки завершить расследование и представить доклад.
До этого трое врачей в Волгодонске избежали наказания за смерть маленькой девочки.