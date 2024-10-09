Бастрыкин взял на контроль дело о смерти девушки в больнице Ростова-на-Дону

В Следственный комитет обратилась жительница Ростовской области, которая потеряла дочь из-за некачественно оказанной медпомощи. В декабре 2023 года 21-летняя девушка приехала в больницу Ростова-на-Дону для проведения офтальмологической операции. Пациентка страдала сахарным диабетом, и сразу после хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось. У нее начались проблемы с дыханием, но ей не оказали помощь, а решили перевести в другую больницу. В дороге она скончалась.