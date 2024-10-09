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Posted 9 октября, 11:38

Published 9 октября, 11:38

Modified 9 октября, 11:40

Updated 9 октября, 11:40

Несколько районов Ростова остались без воды из-за массовых порывов на трубах

Часть Ростова осталась без воды. Рассказываем, что произошло

9 октября 2024, 11:38
Фото: rostovgazeta.ru
Несколько районов Ростова остались без воды из-за массовых порывов на трубах

Несколько районов Ростова остались без воды из-за массовых порывов на трубах

Из-за коммунальных аварий часть жителей Ростова осталась без водоснабжения, сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Порывы произошли на водопроводных сетях на улицах Тимошенко, Новаторов, Артёмовской, Окраинной и в переулке Братском. Сейчас коммунальщики устраняют последствия аварий. Закончить работы они обещают к шести часам вечера 9 октября.

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Без воды пока остаются дома границах улиц: Оганова — Дебальцевская, Таганрогская — Тимошенко. Также водоснабжения нет в границах: Ленина — Новаторов, Нагибина — Автомобильный и 8 Марта — Окраинная, Смотровая — Нансена.

Пополнять запасы воды приходится и жителям домов на улице Артёмовская от Литвинова до Интернациональной и домов в Братском переулке от Текучёва до Нефёдова.

Также в водоканале предупреждали, что часть Западного жилого массива в Ростове останется на сутки без холодной воды завтра, 10 октября. Коммунальщики там займутся переподключением участка водопроводной сети.

Ранее сообщалось, что массовые отключения света пройдут в Ростове с 9 октября. Они связаны с работами на электросетях.

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