Часть Ростова осталась без воды. Рассказываем, что произошло

Posted 9 октября, 11:38
Published 9 октября, 11:38
Modified 9 октября, 11:40
Updated 9 октября, 11:40
Порывы произошли на водопроводных сетях на улицах Тимошенко, Новаторов, Артёмовской, Окраинной и в переулке Братском. Сейчас коммунальщики устраняют последствия аварий. Закончить работы они обещают к шести часам вечера 9 октября.
Без воды пока остаются дома границах улиц: Оганова — Дебальцевская, Таганрогская — Тимошенко. Также водоснабжения нет в границах: Ленина — Новаторов, Нагибина — Автомобильный и 8 Марта — Окраинная, Смотровая — Нансена.
Пополнять запасы воды приходится и жителям домов на улице Артёмовская от Литвинова до Интернациональной и домов в Братском переулке от Текучёва до Нефёдова.
Также в водоканале предупреждали, что часть Западного жилого массива в Ростове останется на сутки без холодной воды завтра, 10 октября. Коммунальщики там займутся переподключением участка водопроводной сети.
Ранее сообщалось, что массовые отключения света пройдут в Ростове с 9 октября. Они связаны с работами на электросетях.