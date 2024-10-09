Чемпионат по скоростному поеданию блинов пройдёт в Ростове

Posted 9 октября, 12:30
Published 9 октября, 12:30
Modified 9 октября, 12:32
Updated 9 октября, 12:32
Чемпионат организуют 26 октября в Донэкспоцентре возле главной сцены. Участие в состязании по скоростному поеданию блинов могут принять все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Организаторы просят их заранее заполнить электронную форму на своём сайте и ждать дальнейших инструкций.
Для чемпионата приготовят блины с начинкой в виде ветчины и сыра.
Какой приз получат победители, организаторы мероприятия пока не сообщали.