Чемпионат по скоростному поеданию блинов пройдёт в Ростове

Чемпионат организуют 26 октября в Донэкспоцентре возле главной сцены. Участие в состязании по скоростному поеданию блинов могут принять все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Организаторы просят их заранее заполнить электронную форму на своём сайте и ждать дальнейших инструкций.