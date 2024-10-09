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Posted 9 октября, 12:30

Published 9 октября, 12:30

Modified 9 октября, 12:32

Updated 9 октября, 12:32

Чемпионат по скоростному поеданию блинов пройдёт в Ростове

Чемпионат по скоростному поеданию блинов пройдёт в Ростове

9 октября 2024, 12:30
Фото: rostovgazeta.ru
Чемпионат по скоростному поеданию блинов пройдёт в Ростове
В октябре в Ростове-на-Дону пройдёт Чемпионат по скоростному поеданию блинов, сообщили в социальных сетях организаторы мероприятия.

Чемпионат организуют 26 октября в Донэкспоцентре возле главной сцены. Участие в состязании по скоростному поеданию блинов могут принять все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Организаторы просят их заранее заполнить электронную форму на своём сайте и ждать дальнейших инструкций.

Для чемпионата приготовят блины с начинкой в виде ветчины и сыра.

Какой приз получат победители, организаторы мероприятия пока не сообщали.

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Ранее сообщалось, что в Ростове пройдёт «Донской марафон», несмотря на запрет массовых мероприятий.

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