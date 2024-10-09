rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2024, 07:13

Published 9 октября 2024, 07:13

Modified 9 октября 2024, 07:15

Updated 9 октября 2024, 07:15

Детские сады и школы массово закрывают в Таганроге

9 октября 2024, 07:13

Из-за проблем с водой в Таганроге закрывают часть школ и детских садов

Новый глава администрации Таганрога Светлана Камублова заявила в своем telegram-канале о массовом закрытии школ и детских садов из-за отключения холодной воды.

Речь идет об учебных заведениях № 6, 7, 25/11 (на Дзержинского), 26 и 30. Там школьников переведут на режим самоподготовки. Одновременно закроют и детские сады № 1, 15, 51, 73, 92 и 97.

Такие меры приняли из-за отсутствия воды.

— В связи с проведением производственных работ на Донском водоводе и отсутствием воды определен график работы образовательных организаций города, — написала Светлана Камбулова. — Каждая образовательная организация опубликовала эту информацию в родительских чатах и будет в дальнейшем информировать об организации учебного процесса.
Как пустыня Сахара: появились новые снимки обмелевшего Таганрогского залива
Узнать подробнее

В школах № 20, 23, 33 (1-я Линия, 146) вода идет с пониженным давлением. Поэтому полностью закрывать эти учебные заведения не стали. Ученики ходят на уроки в режиме сокращенного дня. Похожая ситуация и в детсадах № 68, 71, 83, 84 и ЦРР «Улыбка». Там детки смогут оставаться до обеда.

Ранее стало известно об отключениях воды в Ростове.

Читайте также:
Стало известно, сколько домов в Ростове готовы к отопительному сезонуБывший глава Таганрога Андрей Фатеев возглавил федеральную структуруОмбудсмен рассказал, как будут сокращать образование в школах Ростова
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Образование#Таганрог#Вода#Школы#Отсутствие воды#Учебный процесс#Детские сады#График работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика