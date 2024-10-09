Детские сады и школы массово закрывают в Таганроге

Posted 9 октября, 07:13
Published 9 октября, 07:13
Modified 9 октября, 07:15
Updated 9 октября, 07:15
Речь идет об учебных заведениях № 6, 7, 25/11 (на Дзержинского), 26 и 30. Там школьников переведут на режим самоподготовки. Одновременно закроют и детские сады № 1, 15, 51, 73, 92 и 97.
Такие меры приняли из-за отсутствия воды.
— В связи с проведением производственных работ на Донском водоводе и отсутствием воды определен график работы образовательных организаций города, — написала Светлана Камбулова. — Каждая образовательная организация опубликовала эту информацию в родительских чатах и будет в дальнейшем информировать об организации учебного процесса.
В школах № 20, 23, 33 (1-я Линия, 146) вода идет с пониженным давлением. Поэтому полностью закрывать эти учебные заведения не стали. Ученики ходят на уроки в режиме сокращенного дня. Похожая ситуация и в детсадах № 68, 71, 83, 84 и ЦРР «Улыбка». Там детки смогут оставаться до обеда.
Ранее стало известно об отключениях воды в Ростове.