Детские сады и школы массово закрывают в Таганроге

В школах № 20, 23, 33 (1-я Линия, 146) вода идет с пониженным давлением. Поэтому полностью закрывать эти учебные заведения не стали. Ученики ходят на уроки в режиме сокращенного дня. Похожая ситуация и в детсадах № 68, 71, 83, 84 и ЦРР «Улыбка». Там детки смогут оставаться до обеда.