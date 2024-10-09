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Posted 9 октября, 17:40

Published 9 октября, 17:40

Modified 9 октября, 17:44

Updated 9 октября, 17:44

Два бизнесмена из Ростова вошли в топ-100 долларовых миллиардеров России

Два олигарха из Ростова вошли в сотню долларовых миллиардеров России

9 октября 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney
Два бизнесмена из Ростова вошли в топ-100 долларовых миллиардеров России
Сразу два предпринимателя из Ростова-на-Дону вошли в список долларовых миллиардеров страны, информирует издание Forbes.

Forbes обновил список российских миллиардеров. В топ-100 попали ростовские бизнесмены Иван Саввиди и Владимир Мельников. Состояние обоих предпринимателей превышает 1,3 миллиарда долларов.

Так, частный инвестор Иван Саввиди расположился на 95 месте рейтинга. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Он владеет группой «Агроком», в которую входят фабрика «Донской табак», упаковочное предприятие «Атлантис-пак», мясное производство «Тавр», фирма по производству питьевой и минеральной воды «Аква-Дон», аграрный бизнес-комплекс, отель Hyatt и сеть супермаркетов «Ассорти-продукт».

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На 80 месте топ-100 расположился исполнительный председатель Gloria Jeans, председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс» Владимир Мельников. Его состояние оценивается в 1,7 миллиардов долларов США. Благодаря тому что в два года назад западные бренды-гиганты покинули российские магазины, доход Gloria Jeans начал активно расти. За 2024 год его капитал увеличился сразу на один миллиард долларов.

Ранее бизнесмен из Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела, так как задолжал 23 миллиона рублей налогов.

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