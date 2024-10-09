Два олигарха из Ростова вошли в сотню долларовых миллиардеров России

На 80 месте топ-100 расположился исполнительный председатель Gloria Jeans, председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс» Владимир Мельников. Его состояние оценивается в 1,7 миллиардов долларов США. Благодаря тому что в два года назад западные бренды-гиганты покинули российские магазины, доход Gloria Jeans начал активно расти. За 2024 год его капитал увеличился сразу на один миллиард долларов.