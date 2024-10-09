Эколог рассказал о вонючих сбросах в Безымянный ручей возле зоопарка в Ростове

Posted 9 октября, 16:45
Published 9 октября, 16:45
Modified 9 октября, 17:47
Updated 9 октября, 17:47
Безымянный ручей в районе зоопарка в Ростове является левым притоком реки Темерник. В разговоре у ростовчан, этот ручей получил негласное название Безбалка.
По словам эколога, течение воды в Безбалке всегда достаточно слабое. Увеличивается оно только с наступлением дождей.
«А в субботу прохожу мимо и вижу сильнейший поток воды в Безымянном ручье, от которого исходит неприятный запах. Вывод можно сделать только один. Значит, какое-то предприятие сделало большой сброс отходов», — отмечает Алексей Лебедев.
Все это, по словам эксперта, направится в реку Темерник, а оттуда — в Дон.
«Жители, которые проживают в домах вдоль реки, рассказывают, что такие сбросы происходят регулярно. Причем делают это ближе к ночи. За ночь потоки воды уходят, и утром в Безбалке снова течение тихое, а вода прозрачная и без запаха. И это никак не проконтролировать, пока в Ростовской области не будет действовать система круглосуточного мониторинга», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как сливали черную вонючую жижу в Дон.