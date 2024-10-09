Эколог рассказал о вонючих сбросах в Безымянный ручей возле зоопарка в Ростове

Эколог Лебедев рассказал о вонючих сбросах в Безымянный ручей в Ростове

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Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что, прогуливаясь в районе зоопарка в Ростове в субботу, 5 октября, увидел сильнейший поток в Безбалке, от которого шел канализационный запах.