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Posted 9 октября, 16:45

Published 9 октября, 16:45

Modified 9 октября, 17:47

Updated 9 октября, 17:47

Эколог рассказал о вонючих сбросах в Безымянный ручей возле зоопарка в Ростове

Эколог рассказал о вонючих сбросах в Безымянный ручей возле зоопарка в Ростове

9 октября 2024, 16:45
Фото: Pxhere. иллюстрация
Эколог рассказал о вонючих сбросах в Безымянный ручей возле зоопарка в Ростове

Эколог Лебедев рассказал о вонючих сбросах в Безымянный ручей в Ростове

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Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что, прогуливаясь в районе зоопарка в Ростове в субботу, 5 октября, увидел сильнейший поток в Безбалке, от которого шел канализационный запах.

Безымянный ручей в районе зоопарка в Ростове является левым притоком реки Темерник. В разговоре у ростовчан, этот ручей получил негласное название Безбалка.

По словам эколога, течение воды в Безбалке всегда достаточно слабое. Увеличивается оно только с наступлением дождей.

«А в субботу прохожу мимо и вижу сильнейший поток воды в Безымянном ручье, от которого исходит неприятный запах. Вывод можно сделать только один. Значит, какое-то предприятие сделало большой сброс отходов», — отмечает Алексей Лебедев.

Все это, по словам эксперта, направится в реку Темерник, а оттуда — в Дон.

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«Жители, которые проживают в домах вдоль реки, рассказывают, что такие сбросы происходят регулярно. Причем делают это ближе к ночи. За ночь потоки воды уходят, и утром в Безбалке снова течение тихое, а вода прозрачная и без запаха. И это никак не проконтролировать, пока в Ростовской области не будет действовать система круглосуточного мониторинга», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как сливали черную вонючую жижу в Дон.

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