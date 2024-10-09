Эколог Зайчиков рассказал, почему в Таганрогском заливе массово гибнет рыба

Posted 9 октября, 15:12
Published 9 октября, 15:12
Modified 9 октября, 15:17
Updated 9 октября, 15:17
Напомним, что в Таганрогском заливе в большом количестве погибла рыба. На видео, сделанным очевидцем, оказался даже осетр.
«Так как это произошло в районе западной промзоны Таганрога, то уже можно предполагать, что ни о какой нехватке кислорода, о которой часто говорят, речь не идет. Невозможно гибель такого объема и состава рыбы списать на природных фактор, тем более сейчас, когда нет резких температур», — отмечает Андрей Зайчиков.
Эксперт объясняет, что погибшая рыба обитала на разных глубинах и на разном расстоянии от берега.
«А это с большой вероятностью означает, что отравляющие вещества попали в водоем в промышленных объемах», — уточняет эксперт.
Собеседник делится мнением, что мор рыбы мог произойти из-за большого сброса химикатов или других отравляющих веществ. Скорее всего, через ливневые коллекторы или подземные воды.
Ранее RostovGazeta выясняла, из-за какого прожорливого хищника водоемы Ростовской области могут и вовсе остаться без рыбы.