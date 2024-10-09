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Posted 9 октября, 15:12

Published 9 октября, 15:12

Modified 9 октября, 15:17

Updated 9 октября, 15:17

Эколог Зайчиков рассказал, почему массово гибнет рыба в Таганрогском заливе

Эколог Зайчиков рассказал, почему в Таганрогском заливе массово гибнет рыба

9 октября 2024, 15:12
Фото: azniirkh.vniro.ru
Эколог Зайчиков рассказал, почему массово гибнет рыба в Таганрогском заливе
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Эксклюзив
Заморы рыб раньше наблюдались локально в Ростовской области. Но недавно в Таганрогском заливе в больших объемах всплыла брюхом вверх рыба широкого видового состава, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что в Таганрогском заливе в большом количестве погибла рыба. На видео, сделанным очевидцем, оказался даже осетр.

«Так как это произошло в районе западной промзоны Таганрога, то уже можно предполагать, что ни о какой нехватке кислорода, о которой часто говорят, речь не идет. Невозможно гибель такого объема и состава рыбы списать на природных фактор, тем более сейчас, когда нет резких температур», — отмечает Андрей Зайчиков.
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Эксперт объясняет, что погибшая рыба обитала на разных глубинах и на разном расстоянии от берега.

«А это с большой вероятностью означает, что отравляющие вещества попали в водоем в промышленных объемах», — уточняет эксперт.

Собеседник делится мнением, что мор рыбы мог произойти из-за большого сброса химикатов или других отравляющих веществ. Скорее всего, через ливневые коллекторы или подземные воды.

Ранее RostovGazeta выясняла, из-за какого прожорливого хищника водоемы Ростовской области могут и вовсе остаться без рыбы.

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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Экология#Таганрог#Таганрогский залив#Рыба#Загрязнение воды#Промышленность#Живая природа#Отравляющие вещества#Экологические катастрофы
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