Экономист Остапкович объяснил, зачем банки забирают монеты у жителей Ростова

Posted 9 октября, 09:46
Published 9 октября, 09:46
Modified 9 октября, 09:48
Updated 9 октября, 09:48
Напомним, что в Ростовской области стартовала «монетная неделя». В рамках этой акции донские жители могут обменять накопившиеся монеты с 1997 года на бумажные деньги. И даже положить монеты на счет — при обращении в банк.
Проведение такой акции вызвало вопросы у ростовчан. Многие озадачились — для чего банковская система изымает мелочь у населения? И если монеты — это столь хороший вид денег, может наоборот, не отдавать их, а хранить?
«Особый информационный повод в проведении „монетной недели“ отсутствует. Делается это не для того, чтобы изымать монеты, а для удобства людей. У многих накапливается огромное количество мелочи. Дети любят складывать монеты в кучки, а потом эти кучи разрастаются до неимоверных размеров, создавая в квартирах пыль и неудобство. Есть небольшая часть людей, у которых монет очень много», — отмечает Георгий Остапкович.
Собеседник добавляет, что экономика перенасыщена монетами. А в условиях удобства безнала, они, в принципе, никому не нужны. Более того, монеты дорого обходятся в производстве.
«Так лучше же обменять их на бумажные деньги. А монеты пусть переплавят на что-нибудь более важное. Например, из них может получиться целый корпус корабля, — уточняет экономист. — К тому же, никто не принуждает сдавать монеты. Это можно сделать по желанию. Поэтому если человек хочет и дальше накапливать мелочь — это его выбор».
Эксперт подчеркивает, что «монетные недели» проводятся во всем мире. Особенно в тех странах, где мелкая валюта практически не нужна при достаточно высоких ценах.
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