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Posted 9 октября, 09:46

Published 9 октября, 09:46

Modified 9 октября, 09:48

Updated 9 октября, 09:48

Экономист Остапкович объяснил ростовчанам, для чего проводится «монетная неделя»

Экономист Остапкович объяснил, зачем банки забирают монеты у жителей Ростова

9 октября 2024, 09:46
Фото: 1MI
Экономист Остапкович объяснил ростовчанам, для чего проводится «монетная неделя»
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Эксклюзив
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил RostovGazeta, что проведение «монетной недели» — это обычный процесс, который проводится не только в Ростовской области, но и по всей России. И даже по всему миру.

Напомним, что в Ростовской области стартовала «монетная неделя». В рамках этой акции донские жители могут обменять накопившиеся монеты с 1997 года на бумажные деньги. И даже положить монеты на счет — при обращении в банк.

Проведение такой акции вызвало вопросы у ростовчан. Многие озадачились — для чего банковская система изымает мелочь у населения? И если монеты — это столь хороший вид денег, может наоборот, не отдавать их, а хранить?

«Особый информационный повод в проведении „монетной недели“ отсутствует. Делается это не для того, чтобы изымать монеты, а для удобства людей. У многих накапливается огромное количество мелочи. Дети любят складывать монеты в кучки, а потом эти кучи разрастаются до неимоверных размеров, создавая в квартирах пыль и неудобство. Есть небольшая часть людей, у которых монет очень много», — отмечает Георгий Остапкович.
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Собеседник добавляет, что экономика перенасыщена монетами. А в условиях удобства безнала, они, в принципе, никому не нужны. Более того, монеты дорого обходятся в производстве.

«Так лучше же обменять их на бумажные деньги. А монеты пусть переплавят на что-нибудь более важное. Например, из них может получиться целый корпус корабля, — уточняет экономист. — К тому же, никто не принуждает сдавать монеты. Это можно сделать по желанию. Поэтому если человек хочет и дальше накапливать мелочь — это его выбор».

Эксперт подчеркивает, что «монетные недели» проводятся во всем мире. Особенно в тех странах, где мелкая валюта практически не нужна при достаточно высоких ценах.

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