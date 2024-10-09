Экономист Остапкович объяснил, зачем банки забирают монеты у жителей Ростова

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Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил RostovGazeta, что проведение «монетной недели» — это обычный процесс, который проводится не только в Ростовской области, но и по всей России. И даже по всему миру.