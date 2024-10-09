Главе гандбольного клуба в Ростове разрешили построить лодочную станцию

Власти города разрешили Самсоненко возвести сразу два объекта в Кировском районе Ростова-на-Дону. Так, основатель «Бетсити» планирует построить лодочную станцию по адресу улица Левобережная, 61. Под нее выделили 556,74 квадратных метра территории. Разрешение действует до 17 июля 2025 года.