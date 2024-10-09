Главе гандбольного клуба в Ростове разрешили построить лодочную станцию

Posted 9 октября, 16:01
Published 9 октября, 16:01
Modified 9 октября, 16:03
Updated 9 октября, 16:03
Власти города разрешили Самсоненко возвести сразу два объекта в Кировском районе Ростова-на-Дону. Так, основатель «Бетсити» планирует построить лодочную станцию по адресу улица Левобережная, 61. Под нее выделили 556,74 квадратных метра территории. Разрешение действует до 17 июля 2025 года.
А вот на Левобережной, 69 может появиться здание спортивного клуба с комплексом спортплощадок. Это будет двухэтажное здание общей площадью 415,76 «квадрата». Срок действия разрешения завершится 4 сентября 2026 года.
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