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Posted 9 октября, 16:01

Published 9 октября, 16:01

Modified 9 октября, 16:03

Updated 9 октября, 16:03

Глава ГК «Ростов-Дон» Сергей Самсоненко построит лодочную станцию и спортцентр

Главе гандбольного клуба в Ростове разрешили построить лодочную станцию

9 октября 2024, 16:01
Фото: 74.mchs.gov.ru
Глава ГК «Ростов-Дон» Сергей Самсоненко построит лодочную станцию и спортцентр
Глава женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» и основатель букмекерской сети «Бетсити» Сергей Самсоненко намерен построить лодочную станцию и спортивный клуб на левом берегу. Соответствующие разрешения размещены на портале горадминистрации.

Власти города разрешили Самсоненко возвести сразу два объекта в Кировском районе Ростова-на-Дону. Так, основатель «Бетсити» планирует построить лодочную станцию по адресу улица Левобережная, 61. Под нее выделили 556,74 квадратных метра территории. Разрешение действует до 17 июля 2025 года.

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А вот на Левобережной, 69 может появиться здание спортивного клуба с комплексом спортплощадок. Это будет двухэтажное здание общей площадью 415,76 «квадрата». Срок действия разрешения завершится 4 сентября 2026 года.

Ранее RostovGazeta разобралась правда ли, что новую АЭС хотят построить в Новочеркасске. Подробнее о проекте в нашем материале.

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