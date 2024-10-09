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Posted 9 октября, 00:47

Published 9 октября, 00:47

Modified 9 октября, 06:29

Updated 9 октября, 06:29

Военные отразили ночную атаку беспилотника над Новошахтинском

Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском

9 октября 2024, 00:47
Фото: Изображение Midjourney
Военные отразили ночную атаку беспилотника над Новошахтинском
В Ростовской области система ПВО сбила беспилотник над Новошахтинском, сообщает глава региона Василий Голубев.

Воздушную цель обнаружили, когда местные жители уже спали — около полуночи 9 октября. По информации губернатора, БПЛА самолетного типа удалось сбить. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

В соцсетях сообщений о взрывах при этом не появлялось. Вероятно, отражение атаки прошло незамеченным для горожан и жителей ближайших поселений.

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Примерно в это же время под атаку дронов попал Краснодарский край. В результате падения обломков беспилотника выбило стекла в частном доме в селе Шабельском Щербиновского района.

Ранее над Ростовской областью сбивали дрон 4 октября. В тот раз летательный аппарат перехватили над селом Песчанокопским одноименного района. В ту же ночь уничтожили беспилотники в Белгородской, Воронежской областями и в акватории Азовского моря.

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