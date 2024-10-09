Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском

Ранее над Ростовской областью сбивали дрон 4 октября. В тот раз летательный аппарат перехватили над селом Песчанокопским одноименного района. В ту же ночь уничтожили беспилотники в Белгородской, Воронежской областями и в акватории Азовского моря.