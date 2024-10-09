Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском

Posted 9 октября, 00:47
Published 9 октября, 00:47
Modified 9 октября, 06:29
Updated 9 октября, 06:29
Воздушную цель обнаружили, когда местные жители уже спали — около полуночи 9 октября. По информации губернатора, БПЛА самолетного типа удалось сбить. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
В соцсетях сообщений о взрывах при этом не появлялось. Вероятно, отражение атаки прошло незамеченным для горожан и жителей ближайших поселений.
Примерно в это же время под атаку дронов попал Краснодарский край. В результате падения обломков беспилотника выбило стекла в частном доме в селе Шабельском Щербиновского района.
Ранее над Ростовской областью сбивали дрон 4 октября. В тот раз летательный аппарат перехватили над селом Песчанокопским одноименного района. В ту же ночь уничтожили беспилотники в Белгородской, Воронежской областями и в акватории Азовского моря.