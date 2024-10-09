Губернатор Голубев назвал последствия массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted 9 октября, 05:27
Published 9 октября, 05:27
Modified 9 октября, 05:41
Updated 9 октября, 05:41
ЧП случилось в ночь на 9 октября в Кагальницком районе. При падении обломков дрона, скорее всего, загорелась сухая трава. На место тут же направили спасателей. Огнеборцы оперативно потушили ландшафтный пожар. Его площадь не уточняется. В региональном ГУ МЧС происшествие не прокомментировали.
Ростовскую область массово атаковали беспилотниками в юго-западной части. Помимо Кагальницкого района, там находится и Азовский. Всего военным удалось уничтожить 10 БПЛА.
В это время в Краснодарском крае перехватили один беспилотный летательный аппарат. Обломками выбило стекла в частном доме в селе Шабельском Щербиновского района, затем вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал. Возгорание быстро потушили.
Кроме того, крупный пожар на площади более 200 гектаров, вспыхнувший после атаки беспилотников, потушили в Ростовской области на прошлой неделе.