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Posted 9 октября, 05:27

Published 9 октября, 05:27

Modified 9 октября, 05:41

Updated 9 октября, 05:41

После массированной атаки беспилотников в Ростовской области случился пожар

Губернатор Голубев назвал последствия массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

9 октября 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney
После массированной атаки беспилотников в Ростовской области случился пожар

После массированной атаки беспилотников в Ростовской области случился пожар

Крупный пожар произошел в Ростовской области в результате падения обломков сбитого беспилотника, о последствиях атаки БПЛА сообщает глава региона Василий Голубев.

ЧП случилось в ночь на 9 октября в Кагальницком районе. При падении обломков дрона, скорее всего, загорелась сухая трава. На место тут же направили спасателей. Огнеборцы оперативно потушили ландшафтный пожар. Его площадь не уточняется. В региональном ГУ МЧС происшествие не прокомментировали.

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Ростовскую область массово атаковали беспилотниками в юго-западной части. Помимо Кагальницкого района, там находится и Азовский. Всего военным удалось уничтожить 10 БПЛА.

В это время в Краснодарском крае перехватили один беспилотный летательный аппарат. Обломками выбило стекла в частном доме в селе Шабельском Щербиновского района, затем вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал. Возгорание быстро потушили.

Кроме того, крупный пожар на площади более 200 гектаров, вспыхнувший после атаки беспилотников, потушили в Ростовской области на прошлой неделе.

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