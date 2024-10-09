Губернатор Голубев назвал последствия массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

ЧП случилось в ночь на 9 октября в Кагальницком районе. При падении обломков дрона, скорее всего, загорелась сухая трава. На место тут же направили спасателей. Огнеборцы оперативно потушили ландшафтный пожар. Его площадь не уточняется. В региональном ГУ МЧС происшествие не прокомментировали.