Губернатор Голубев заявил о десяти беспилотниках, атаковавших Ростовскую область

Posted 9 октября, 05:22
Published 9 октября, 05:22
Modified 9 октября, 05:24
Updated 9 октября, 05:24
Сначала стало известно об одном сбитом дроне — около полуночи. Цель перехватили над Новошахтинском. Позже появилась информация о том, что еще девять БПЛА засекли и уничтожили в юго-западной части региона.
В первый раз обошлось без повреждений на земле. А во время массированной атаки упавшие обломки привели к пожару в Кагальницком районе.
Пострадавших во время ночной атаки беспилотными летательными объектами, к счастью, нет.
Подобный пожар был в Ростовской области в конце сентября. Тогда при падении обломков дрона загорелось лесничество в Милютинском районе. Из-за сильного ветра пламя не могли потушить больше суток. Огонь уничтожил порядка 215 гектаров. Спасатели полностью ликвидировали возгорание только вечером 30 сентября.