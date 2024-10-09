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Posted 9 октября, 05:22

Published 9 октября, 05:22

Modified 9 октября, 05:24

Updated 9 октября, 05:24

Губернатор Голубев заявил о десяти сбитых беспилотниках в Ростовской области

Губернатор Голубев заявил о десяти беспилотниках, атаковавших Ростовскую область

9 октября 2024, 05:22
Фото: для иллюстрации. Минобороны РФ
Губернатор Голубев заявил о десяти сбитых беспилотниках в Ростовской области
Десяток беспилотников сбили в Ростовской области в ночь на 9 октября, сообщает губернатор Ростовской области.

Сначала стало известно об одном сбитом дроне — около полуночи. Цель перехватили над Новошахтинском. Позже появилась информация о том, что еще девять БПЛА засекли и уничтожили в юго-западной части региона.

В первый раз обошлось без повреждений на земле. А во время массированной атаки упавшие обломки привели к пожару в Кагальницком районе.

Губернатор Голубев сообщил о пожаре под Новошахтинском после атаки беспилотников
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Пострадавших во время ночной атаки беспилотными летательными объектами, к счастью, нет.

Подобный пожар был в Ростовской области в конце сентября. Тогда при падении обломков дрона загорелось лесничество в Милютинском районе. Из-за сильного ветра пламя не могли потушить больше суток. Огонь уничтожил порядка 215 гектаров. Спасатели полностью ликвидировали возгорание только вечером 30 сентября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Пожар#Беспилотники#Атака#Дроны
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