Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло

Но эти цифры почему-то не сходятся с реальными ценами в магазинах и сервисах доставки Ростова-на-Дону. Так, в торговой сети «Магнит» стоимость брикетов масла по 180 граммов начинается от 200 рублей. В «Пятёрочке» упаковка продукта 180 граммов стоит от 190 до 260 рублей. В «Перекрёстке» разные пачки в зависимости от веса и марки можно купить от 150 до 260 рублей. Во «Вкусвилле» цены на сливочное масло ещё выше — до 392 рублей за брикет в 200 граммов.