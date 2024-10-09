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Posted 9 октября, 16:13

Published 9 октября, 16:13

Modified 9 октября, 16:15

Updated 9 октября, 16:15

Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло

Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло

9 октября 2024, 16:13
Фото: rostovgazeta.ru
Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло
В Ростове-на-Дону сработали сирены экстренного оповещения, тем временем губернатор Василий Голубев заявил об атаке десяти беспилотников в Ростовской области, а упаковка сливочного масла в донской столице подорожала до 300 рублей.

Вой сирен

С 9 октября 2024 года в Ростове-на-Дону начались работы по техническому обслуживанию систем экстренного оповещения. Для проверки работоспособности сирен, их будут регулярно включать. Время их работы составит не более 30 секунд.

Добавим, что уже сегодня жители некоторых районов города могли слышать вой системы. Работы продлятся до конца года.

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Атака БПЛА

Ночью 9 октября Ростовскую область в два подхода атаковали беспилотники. Первый БПЛА самолетного типа заметили около полуночи над Новошахтинском. Система ПВО успешно отработала по воздушной цели. Пострадавших и разрушений нет.

Однако позже появилась информация о том, что еще девять беспилотников зафиксировали и сбили в юго-западной части региона. Все БПЛА обезвредили, но упавшие обломки спровоцировали пожар в Кагальницком районе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что вспыхнула сухая растительность. Огнеборцы быстро потушили пламя, и никто не пострадал.

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Золотые брикеты

Согласно данным госстатистики, в августе килограмм сливочного масла в Ростовской области в среднем стоил 754,27 рубля. Актуальных сведений за сентябрь и октябрь пока нет. То есть, по официальным подсчетам упаковка продукта весом в 180 граммов должна стоить примерно 136 рублей.

Но эти цифры почему-то не сходятся с реальными ценами в магазинах и сервисах доставки Ростова-на-Дону. Так, в торговой сети «Магнит» стоимость брикетов масла по 180 граммов начинается от 200 рублей. В «Пятёрочке» упаковка продукта 180 граммов стоит от 190 до 260 рублей. В «Перекрёстке» разные пачки в зависимости от веса и марки можно купить от 150 до 260 рублей. Во «Вкусвилле» цены на сливочное масло ещё выше — до 392 рублей за брикет в 200 граммов.

В сервисе доставки «Самокат» упаковку продукта предлагают купить по цене от 205 до 279 рублей. В «Яндекс Лавке» сливочное масло продается по самым выгодным ценам. Брикет в 120 граммов там стоит 149 рублей, а в 170 граммов — 179 рублей.

Добавим, что цена на пачку масла сопоставима со стоимостью килограмма пельменей с говядиной или свининой.

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