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Posted 9 октября, 05:49

Published 9 октября, 05:49

Modified 9 октября, 15:39

Updated 9 октября, 15:39

Из-за опасного гриппа закрыли на карантин часть Ростовской области

Из-за опасного гриппа закрыли на карантин часть Ростовской области

9 октября 2024, 05:49
Фото: 1MI
Из-за опасного гриппа закрыли на карантин часть Ростовской области

Карантин ввели из-за птичьего гриппа в Ростовской области

В Октябрьском районе Ростовской области ввели карантин в нескольких населенных пунктах из-за птичьего гриппа, сообщает правительство региона 8 октября.

Смертельно опасное для человека и животных заболевание обнаружили в хуторе Ягодинка. В одном из хозяйств в начале октября начали гибнуть утки. Хозяева вызвали специалистов областной станции по борьбе с болезнями животных. Прибывшие эксперты взяли материал для анализов и обнаружили страшную болезнь. Оказалось, утки подхватили птичий грипп.

Чтобы не допустить распространение болезни, ввели карантин в радиусе пяти километров. Помимо Ягодинки, угрожаемой зоной признаны хутор Красный Луч и поселки Заозерье и Новощербакове. В этих местах запрещено убивать пернатых, собирать перья и пух с мертвых птиц, перевозить их и яйца.

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Ограничительные меры действуют и в радиусе 10 километров: в хуторах Первомайском и Маркине, Костикове поселках Нижнедонском и Заречном. Эти населенные пункты считаются зоной наблюдения.

Грипп птиц опасен и для человека. Им легко заразиться: вирус передается через пищу, воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Заболевание характеризуется резким повышением температуры тела, слабостью в теле, болью в мышцах и горле, ознобом. У пациентов с птичьим гриппом наблюдается влажный кашель, одышка и проблемы с дыханием.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профилактика#Карантин#Птичий грипп#Болезни животных#Заболевание#Эпидемия#Заражение#Вирус
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