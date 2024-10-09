Из-за опасного гриппа закрыли на карантин часть Ростовской области

Грипп птиц опасен и для человека. Им легко заразиться: вирус передается через пищу, воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Заболевание характеризуется резким повышением температуры тела, слабостью в теле, болью в мышцах и горле, ознобом. У пациентов с птичьим гриппом наблюдается влажный кашель, одышка и проблемы с дыханием.