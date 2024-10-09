Из-за опасного гриппа закрыли на карантин часть Ростовской области

Posted 9 октября, 05:49
Published 9 октября, 05:49
Modified 9 октября, 15:39
Updated 9 октября, 15:39
Смертельно опасное для человека и животных заболевание обнаружили в хуторе Ягодинка. В одном из хозяйств в начале октября начали гибнуть утки. Хозяева вызвали специалистов областной станции по борьбе с болезнями животных. Прибывшие эксперты взяли материал для анализов и обнаружили страшную болезнь. Оказалось, утки подхватили птичий грипп.
Чтобы не допустить распространение болезни, ввели карантин в радиусе пяти километров. Помимо Ягодинки, угрожаемой зоной признаны хутор Красный Луч и поселки Заозерье и Новощербакове. В этих местах запрещено убивать пернатых, собирать перья и пух с мертвых птиц, перевозить их и яйца.
Ограничительные меры действуют и в радиусе 10 километров: в хуторах Первомайском и Маркине, Костикове поселках Нижнедонском и Заречном. Эти населенные пункты считаются зоной наблюдения.
Грипп птиц опасен и для человека. Им легко заразиться: вирус передается через пищу, воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Заболевание характеризуется резким повышением температуры тела, слабостью в теле, болью в мышцах и горле, ознобом. У пациентов с птичьим гриппом наблюдается влажный кашель, одышка и проблемы с дыханием.