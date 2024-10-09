Как в ростовской Нахичевани уживались люди разных национальностей

Posted 9 октября, 15:46
Published 9 октября, 15:46
Modified 9 октября, 15:48
Updated 9 октября, 15:48
Георгий Багдыков
Бывший армянский город и в царское время отличался своим дружелюбием и веротерпимостью. Эти славные традиции были живы в советское время, живы, к счастью, они и теперь.
Мой отец Минас Георгиевич Багдыков, заслуженный врач России, краевед и публицист, в книге «Лики прошлого» как раз пишет о таких нахичеванских интернациональных семьях своего детства: «Судьбы людей, любовь, привязанность и долг неподвластны национальным амбициям. У моего друга детства мать − нахичеванская армянка, а отец − еврей-красавец».
Моя мама Галина Николаевна (Нагапетовна) Багдыкова (Явруян) была музыкантом, скрипачом, заведовала струнным отделением детской музыкальной школы имени М. Ф. Гнесина в Нахичевани. Она всю жизнь дружила с известной ростовской пианисткой Элеонорой Александровной Рабинович.
Вот о нахичеванской семье Рабинович, на мой взгляд, следует рассказать отдельно. Мама Элеоноры Александровны Клавдия Ивановна Ельцова была старейшим жителем Ростова и Пролетарского района (Нахичевани). Помню, как мы отмечали ее 107-летие!
Клавдия Ивановна всю жизнь отдала музыке и педагогике. Она по праву гордилась своей большой семьей. Помню, на одной из стен ее дома в Нахичевани висело родословное древо семьи Ельцовых−Сахаловых−Шпедт− Рабинович. Это большая интернациональная семья. Армянская, еврейская, русская и немецкая кровь течет в потомках Клавдии Ивановны.
И это, как я уже писал, понятно и закономерно. Ведь Ростов и Нахичевань были всегда многонациональными и интернациональными городами. У нас нормальные люди никогда не делили своих соседей по национальности. Поэтому и создавались интернациональные семьи, которые существуют столетия, сохраняя при этом крепкие и нерушимые традиции.
Помню, как-то не удержался и спросил у дочери Клавдии Ивановны, Элеоноры Александровны Рабинович, в чем секрет долголетия ее мамы. Она в ответ лишь улыбнулась и пожала плечами.
«Но ведь должен быть какой-то секрет такого долголетия», − думал я.
Знаю, что у Клавдии Ивановны жизнь была непростой, она много работала, многое пережила. Но, как мне все-таки призналась ее дочь, Элеонора Александровна, есть два секрета такого долголетия. Во-первых, это гены. Хотя, если честно, никто из родственников Клавдии Ивановны не был долгожителем. Во-вторых, это любовь к жизни, к себе и к людям.
Рецепт долголетия по Ельцовой я бы сформулировал так: «Любить жизнь, людей, любить себя и никогда не унывать».
Помню, как Клавдия Ивановна от души радовалась каждому гостю и каждому прожитому дню.
Возможно, поэтому Господь ей и даровал столь долгую, но, по большому счету, счастливую жизнь.
Когда-то я написал книгу, которая называлась «Моя Нахичевань». Она рассказывала об истории и людях этого славного места.
Так вот моя Нахичевань, моя малая родина, − это то место, в котором удивительным образом соседствуют армянский колорит, казачьи традиции, кухни разных народов, объединенные настоящей дружбой и русской культурой. Я бы это место назвал маленьким необычайным плавильным котлом разных культур великой России.
И Клавдия Ивановна Ельцова была неотъемлемой частью той самой моей Нахичевани, которая так дорога моему сердцу.