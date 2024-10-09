rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 15:46

Published 9 октября, 15:46

Modified 9 октября, 15:48

Updated 9 октября, 15:48

Как в ростовской Нахичевани уживались люди разных национальностей

Как в ростовской Нахичевани уживались люди разных национальностей

9 октября 2024, 15:46
Фото: rostovgazeta.ru
Как в ростовской Нахичевани уживались люди разных национальностей

Краевед рассказал, как в ростовской Нахичевани жили люди разных национальностей

Наша ростовская Нахичевань всегда славилась интернациональными семьями. Здесь изначально дружно жили армяне и русские евреи, поляки и немцы.

Георгий Багдыков

Бывший армянский город и в царское время отличался своим дружелюбием и веротерпимостью. Эти славные традиции были живы в советское время, живы, к счастью, они и теперь.

Мой отец Минас Георгиевич Багдыков, заслуженный врач России, краевед и публицист, в книге «Лики прошлого» как раз пишет о таких нахичеванских интернациональных семьях своего детства: «Судьбы людей, любовь, привязанность и долг неподвластны национальным амбициям. У моего друга детства мать − нахичеванская армянка, а отец − еврей-красавец».

Моя мама Галина Николаевна (Нагапетовна) Багдыкова (Явруян) была музыкантом, скрипачом, заведовала струнным отделением детской музыкальной школы имени М. Ф. Гнесина в Нахичевани. Она всю жизнь дружила с известной ростовской пианисткой Элеонорой Александровной Рабинович.

Детская музыкальная школа имени М. Ф. Гнесина в НахичеваниДетская музыкальная школа имени М. Ф. Гнесина в Нахичевани
Детская музыкальная школа имени М. Ф. Гнесина в Нахичевани. Фото: gnesindmsh.rnd.muzkult.ru
Мальчишкой ушел на фронт: донской поэт Даниил Долинский
Узнать подробнее

Вот о нахичеванской семье Рабинович, на мой взгляд, следует рассказать отдельно. Мама Элеоноры Александровны Клавдия Ивановна Ельцова была старейшим жителем Ростова и Пролетарского района (Нахичевани). Помню, как мы отмечали ее 107-летие!

Клавдия Ивановна всю жизнь отдала музыке и педагогике. Она по праву гордилась своей большой семьей. Помню, на одной из стен ее дома в Нахичевани висело родословное древо семьи Ельцовых−Сахаловых−Шпедт− Рабинович. Это большая интернациональная семья. Армянская, еврейская, русская и немецкая кровь течет в потомках Клавдии Ивановны.

И это, как я уже писал, понятно и закономерно. Ведь Ростов и Нахичевань были всегда многонациональными и интернациональными городами. У нас нормальные люди никогда не делили своих соседей по национальности. Поэтому и создавались интернациональные семьи, которые существуют столетия, сохраняя при этом крепкие и нерушимые традиции.

Медовое солнце Сарьяна: жизненный путь художника из ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

Помню, как-то не удержался и спросил у дочери Клавдии Ивановны, Элеоноры Александровны Рабинович, в чем секрет долголетия ее мамы. Она в ответ лишь улыбнулась и пожала плечами.

«Но ведь должен быть какой-то секрет такого долголетия», − думал я.

Знаю, что у Клавдии Ивановны жизнь была непростой, она много работала, многое пережила. Но, как мне все-таки призналась ее дочь, Элеонора Александровна, есть два секрета такого долголетия. Во-первых, это гены. Хотя, если честно, никто из родственников Клавдии Ивановны не был долгожителем. Во-вторых, это любовь к жизни, к себе и к людям.

Рецепт долголетия по Ельцовой я бы сформулировал так: «Любить жизнь, людей, любить себя и никогда не унывать».

Клавдия Ивановна ЕльцоваКлавдия Ивановна Ельцова
Клавдия Ивановна Ельцова. Фото: nnao.ru
Создала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Помню, как Клавдия Ивановна от души радовалась каждому гостю и каждому прожитому дню.

Возможно, поэтому Господь ей и даровал столь долгую, но, по большому счету, счастливую жизнь.

Когда-то я написал книгу, которая называлась «Моя Нахичевань». Она рассказывала об истории и людях этого славного места.

Так вот моя Нахичевань, моя малая родина, − это то место, в котором удивительным образом соседствуют армянский колорит, казачьи традиции, кухни разных народов, объединенные настоящей дружбой и русской культурой. Я бы это место назвал маленьким необычайным плавильным котлом разных культур великой России.

«Продлевает жизнь»: почему калмыцкий чай массово пили в ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

И Клавдия Ивановна Ельцова была неотъемлемой частью той самой моей Нахичевани, которая так дорога моему сердцу.

Читайте также:
Как купец Гогоев открыл училище для девочек в ростовской Нахичевани-на-ДонуДревний обычай: как на Дону армяне отдавали своих детей на воспитание в другие семьиКак кутили до революции купцы в Ростове и Нахичевани-на-Дону
#Общество#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#История Ростова#История Нахичевани#История#Нахичевань#Нахичеванский базар#Армяне#Краевед Георгий Багдыков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика