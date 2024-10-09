Как в ростовской Нахичевани уживались люди разных национальностей

Знаю, что у Клавдии Ивановны жизнь была непростой, она много работала, многое пережила. Но, как мне все-таки призналась ее дочь, Элеонора Александровна, есть два секрета такого долголетия. Во-первых, это гены. Хотя, если честно, никто из родственников Клавдии Ивановны не был долгожителем. Во-вторых, это любовь к жизни, к себе и к людям.