Корпус ростовского противочумного института займет 17 тысяч квадратных метров

Posted 9 октября, 12:57
Published 9 октября, 12:57
Modified 9 октября, 12:59
Updated 9 октября, 12:59
Строительство дополнительного корпуса противочумного института запланировали еще весной 2023 года. Тогда проект не прошел госэкспертизу и его пришлось приостановить. Документацию доработали. Новое здание планируют сделать девятиэтажным, в общей сложности оно займет 17,4 тысячи квадратных метров.
Помимо учреждения, по адресу улица Волоколамская, 1/99 планируют построить административные и научные здания, ливневые очистительные сооружения, изолятор, блочно-модульную котельную и многое другое.
Добавим, что Роспотребнадзор, который курирует проект, обещает, что у новых объектов будет максимальный уровень безопасности — BSL-3. Это необходимо, потому что в подобных лабораториях изучают паразитов, бактерии и опасные вирусы.
Ранее госэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове-на-Дону.