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Posted 9 октября, 12:57

Published 9 октября, 12:57

Modified 9 октября, 12:59

Updated 9 октября, 12:59

Корпус ростовского противочумного института займет более 17 тысяч кв метров

Корпус ростовского противочумного института займет 17 тысяч квадратных метров

9 октября 2024, 12:57
Фото: rostovgazeta.ru
Корпус ростовского противочумного института займет более 17 тысяч кв метров
Новый корпус «Ростовского-на-Дону противочумного института» сделают девятиэтажным. Он займет территорию площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, пишет «Город N».

Строительство дополнительного корпуса противочумного института запланировали еще весной 2023 года. Тогда проект не прошел госэкспертизу и его пришлось приостановить. Документацию доработали. Новое здание планируют сделать девятиэтажным, в общей сложности оно займет 17,4 тысячи квадратных метров.

Помимо учреждения, по адресу улица Волоколамская, 1/99 планируют построить административные и научные здания, ливневые очистительные сооружения, изолятор, блочно-модульную котельную и многое другое.

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Добавим, что Роспотребнадзор, который курирует проект, обещает, что у новых объектов будет максимальный уровень безопасности — BSL-3. Это необходимо, потому что в подобных лабораториях изучают паразитов, бактерии и опасные вирусы.

Ранее госэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове-на-Дону.

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