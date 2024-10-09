Массовые отключения света запланированы в Ростове с 9 октября

В период с 13:00 до 16:00 мск без электричества просидят ростовчане, проживающие в переулке Островского, 105, Халтуринском, 150/68, 130/1, на улицах Красноармейской, 11, Лермонтовской, 22, 22/5, Тельмана, 11/31 и на проспекте Буденновском, 61-63. А с 13:00 до 15:00 мск аналогичная ситуация будет на Красноармейской, 18-20, Максима Горького, 5, 20-28 и в переулке Доломановском, 45.