Массовые отключения света запланированы в Ростове с 9 октября

Posted 9 октября, 06:32
Published 9 октября, 06:32
Modified 9 октября, 06:34
Updated 9 октября, 06:34
С 09:00 до 17:00 мск обесточат дома № 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6 на проспекте 40-летия Победы. Чуть меньше без электричества просидят жители домов № 61-63 на проспекте Буденновском и № 19-31 на улице Тельмана. По данным Донэнерго, там отключения пройдут с 09:00 до 15:00 мск.
На три часа энергоснабжение прекратят по адресам: переулок Островского, 99-105; Халтуринский, 150/68, 130/1; улица Лермонтовская, 22, 22/5, 28-34, 53-57; Красноармейская, 11; Малюгиной, 102/166. В этих домах лампочки погаснут с 09:00 до 12:00 мск.
С 10:00 до 12:00 мск отключат электричество на улицах Черепахина (дома № 93-113), Скрыпкина (№ 27-57, 28-64), Народного Ополчения (№ 31-79, 28-114), 11-й улице (№ 1-21, 2-40), Текучева (№ 39-69, 98-138), Нефедова (№ 1-13, 2-14), Козлова (№ 2-14, 1-13), Зенитчиков (№ 8-22, 7-19). В это же время не будет света во 2-м переулке; 21-51, 18-42; Приволжском, 28-40, 11-15; 1-м переулке, 39-45, 40-52; Сызранском, 2.
В период с 13:00 до 16:00 мск без электричества просидят ростовчане, проживающие в переулке Островского, 105, Халтуринском, 150/68, 130/1, на улицах Красноармейской, 11, Лермонтовской, 22, 22/5, Тельмана, 11/31 и на проспекте Буденновском, 61-63. А с 13:00 до 15:00 мск аналогичная ситуация будет на Красноармейской, 18-20, Максима Горького, 5, 20-28 и в переулке Доломановском, 45.
На следующий день, 10 октября, планируют охватить еще больше адресов. В их числе улица Нансена, 103, 103/1, 103/М, 119/Б, Вавилова, 47-51, Таганрогская, 6-16; 3, 21, 27, 29, Земельная, 1-29, 2-26, Большевистская, 1-43, 2-28, Северо-Кавказская, 7-45, 2-43, Инициативная, 2-14, 1-79, переулки Владивостокский, 15-29, 18-54, Стекольный, 7-9, 10-20. Эти дома обесточат с 09:00 до 17:00 мск.
В это же время отключат свет на 1-й Киргизской (дома № 37-61, 36-76); 2-й Киргизской (№ 36-46, 51-71); Казахской (№ 18-64); Белорусской (№ 21-65); Киргизской (№38А, Б, В); Кременчугской (№ 2-22, 1-5); в переулке Уральском (№ 31-61, 36-66); Ухтомском (№ 1-69, 2-76А); Хибинском (№ 1-65, 2-66); Кубанском (№ 1-69, 2-68); Беломорском (№ 37-69), Днепровском (№ 38-64, 35-61); Донецком (№ 1-39, 2-66), Сальском (№ 9-13), Хоперском (№ 1-21, 2-24); Медведицком (№ 1-21, 2-24) и Игарском (№ 29-65, 38-66).
Аналогичная ситуация — в домах № 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2 на улице Вавилова, № 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П на проспекте Королева, № 43А, 45А на улице Неклиновской, №60 на Днепроградской, а также еще на ряде улиц. В их числе Смелая, Ольгинская, Обливская, Полоцкая, Неклиновская, Днепроградская, переулок Ригельый, СТ «Железнодорожник» и СНТ «Восход».
Дольше всего без света просидят жители домов № 77-79 на улице Большой Садовой, №25 на Суворова и № 26-36, 21-23 на проспекте Соколова. Там жилье обесточат с 09:00 до 20:00 мск.
С 09:00 до 18:00 мск лампочки погаснут по адресам: переулок Араратский, 2-44, 19-45; улица Белостокская, 2-46, 3-33; переулок Вишневый, 2-8, 1-9; улица Говорова, 64; Еременко, 12-36, 5/48, 25/36, 31, 31А, 36/4; Красносельская, 80-90, 85-91; Лесопарковая, 80-90; Мадояна, 110-136, 139-187, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а, 177/13; Макарова, 20-26, 32-52, 53-71; Мичуринская, 106-172, 159-201, 201/16; Объединения, 1-43, 2-44; Одесская, 1-45, 2-46; переулок Петропавловский, 1-11, 2-12; улица Предботаническая, 1-23; Сормовская, 2-14, 1-23; Содружества, 100; переулок Снеговой, 3-25, 46-68; Сортовой, 56, 47-53, 58-78; Танковый, 1-11, 2-12; улица Томская, 4-28, 1-31; переулок Урупский, 1-13, 2-14; Урюпинский, 1-9, 2-10; улица Челябинская 1, 7-21, 2-22.
На три часа, с 09:00 до 12:00 мск отключат электричество на улице Шаумяна, 26/41, 3/31/18; Большой Садовой. 20, 28, 30; Серафимовича, 11/28; Социалистической, 23-25; в переулке Братском, 30/20, 36-38. С 10:00 до 12:00 мск с такой же проблемой столкнутся жители домов № 76/23А, 76, 82-88, 104 на улице 2-й Володарского, № 28-30, 24 на Литвинова, № 25-47, 26-70 на 1-й Володарского, № 43-47 на Международной.
На Шаумяна, 5, 8-10, 26/41, Большой Садовой, 20-30, Социалистической, 11-15, 23-25, 16-22, 36, Акмолинской, 75-97, 82-102, Лесопарковой, 147-165, 174-186, Мечетинской, 78-98, 81-105, Серафимовича, 11/28, Петрозаводской, 100, 122, 95-119, Чукотской, 33-93, 38-100, 2-й Володарского, 76/23А, Литвинова, 28, Горбачева, 40-60, 75-93, 1-й Володарского, 26-30, в переулке Братском, 30/20, 25-29, 30-38, Халтуринском, 45.
С 09:00 до 11:00 мск пройдут отключения в домах № 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 50 на проспекте Коммунистическом и №28Б на улице Малиновского. А с 11:00 до 13:00 мск аналогичная ситуация будет на улице Кочубея, 2-50, 3, 13, Портовой, 162-188, 183-185, 221, Интернациональной, 33-41, 42-48, Черкесской, 2-20, 1-23, Литвинова, 52 и в переулке Шефский спуск, 2.
Ранее стало известно, когда отключат холодную воду на Западном.