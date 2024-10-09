На Ростовскую область надвигается грозовой фронт

Posted 9 октября, 17:44
Published 9 октября, 17:44
Modified 9 октября, 17:46
Updated 9 октября, 17:46
В понедельник, 14 октября, сильный ветер принесет в Ростов-на-Дону грозовые тучи. Днем ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Температурный диапазон составит от +3…до +14 градусов Цельсия.
Во вторник, 15 октября, будет пасмурно, ожидается сильный дождь. За сутки выпадет около 6,6 миллиметра осадков. Воздух максимум прогреется до +12 градусов, ночью температура упадет до +6 градусов.
В среду и четверг, 16 и 17 октября, пройдет небольшой дождь. За два дня выпадет один миллиметр осадков. Сначала столбики термометров будут показывать от +8… до +14 градусов, а на следующий день — от +7… до +18 градусов.
Ранее жители Ростова-на-Дону начали требовать включить отопление в домах. Ведь температура воздуха за окном падает, а квартиры не успевают прогреться.