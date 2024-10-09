Паленые штаны и краденные песни: с кем судился бизнес в Ростовской области в сентябре

Дело в том, что ещё в 1996 году епархия получила в аренду от города бывшее здание кинотеатра «Колос» в парке под строительство церкви. Через три года епархия заключила договор аренды с управляющей компаний парка на 2,5 тысячи квадратных метров под благоустройство территории.