Паленые штаны и краденные песни: с кем судился бизнес в Ростовской области в сентябре

Posted 9 октября, 09:58
Published 9 октября, 09:58
Modified 9 октября, 16:04
Updated 9 октября, 16:04
Американская компания Levi Strauss and Co отсудила компенсации у двух ростовских бизнесменов за незаконное использование своего бренда. Местные предприниматели продавали джинсы, используя логотип Levi’s.
Известно, что представители оригинального бренда купили «палёные» джинсы в магазинах Ростовской области и забрали чеки, чтобы с этими доказательствами обратиться в арбитражный суд.
Истец рассчитывал получить от двух бизнесменов по 50 тысяч рублей компенсации. Суд удовлетворил иск лишь частично, постановив взыскать с каждого из ответчиков по 22 тысячи рублей.
«Российское Авторское Общество» снова отсудило компенсации у ростовских бизнесменов. На этот раз ответчиками выступали предприниматели Александр Гостищев и Ольга Жилина. Они нарушили исключительные права на музыкальные произведения, игравшие в их заведениях.
В документах суда упоминаются песни Шакиры, Дуа Липы и других зарубежных звёзд, а также российской исполнительницы Анны Асти.
За нарушение авторских прав на 11 музыкальных произведений суд постановил взыскать с предпринимателей в пользу «Российского Авторского Общества» 220 тысяч рублей — по 20 тысяч за каждый трек.
Сразу три известных российских кондитерских предприятия подали иск против ростовской бизнесвумен. ООО «Рот Фронт», ПАО «Красный Октябрь» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» судились с ней из-за нарушений исключительного права на товарный знак.
Истцы смогли доказать, что предпринимательница позаимствовала у них оформление конфет «Птичье молоко», «Мишка» и «Три орешка». Компании хотели взыскать с ответчицы в общей сложности 1,1 миллиона рублей. Но суд удовлетворил их иски частично. Ростовская бизнесвумен должна выплатить фабрикам лишь 220 тысяч рублей компенсации.
Приход храма великомученика Пантелеимона подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Ростовской области. Епархия намерена получить в бессрочное пользование участок земли в парке Островского в Ростове.
Дело в том, что ещё в 1996 году епархия получила в аренду от города бывшее здание кинотеатра «Колос» в парке под строительство церкви. Через три года епархия заключила договор аренды с управляющей компаний парка на 2,5 тысячи квадратных метров под благоустройство территории.
На этом участке приход возвёл колокольню, позднее признав через суд право собственности на неё.
В 2023 году на основании права собственности на строение епархия обратилась в ДИЗО Ростова с заявлением о предоставлении участка в бессрочное пользование, но получила отказ. Городские власти мотивировали его тем, что запрашиваемая площадь оказалась втрое больше занимаемой колокольней.
Представители духовенства с таким решением не согласились и обратились в суд. Тот также отказал приходу в связи с тем, что земли являются частью ОКН — парка имени Островского.
Теперь епархия собирается обжаловать и это решение. Судебные заседания уже назначены на октябрь.
Министерство транспорта Ростовской области подало иск к компании «Т-Транс» на сумму в 168 миллионов рублей. Ответчик выступает подрядчиком проекта Западной хорды.
Основой для подачи иска стал контракт между властями и компанией о строительстве первого этапа Западной хорды. Договор заключили в 2022 году, а сами работы должны были завершиться в конце 2024 года.
Минтранс хочет взыскать деньги за нарушение сроков строительства дороги. Сумма в 168 миллионов рублей — это пени, начисленные согласно условиям контракта.
Ближайшее заседание по делу назначили в арбитражном суде на 16 октября.
Комбайновый завод «Ростсельмаш» отсудил более семи миллионов долларов у «Версатайл Украина». Также арбитражный суд постановил взыскать с ответчика ещё 245 миллионов рублей.
Судебные тяжбы были связаны с договором между компаниями, заключённым в 2012 году. Тогда «Ростсельмаш» предоставил «Версатайл Украина» процентный заём со сроком погашения через год. Затем этот срок неоднократно продлевался. В последний раз его продлили до октября 2022 года. Но украинская компания отказалась погашать заём.
«Ростсельмаш» потребовал вернуть долг и проценты по нему, а также задолженность по другому контракту на поставку техники. Суд удовлетворил иск полностью.
В открытых источниках указано, что «Версатайл Украина» базируется в Киеве и занимается ремонтом сельскохозяйственной техники.