По цене кило пельменей: упаковка сливочного масла в Ростове подорожала до 300 рублей

Но эти данные расходятся с реальными ценами в магазинах и сервисах доставки Ростова. Например, в «Магните» стоимость брикетов масла по 180 граммов стартует от 200 рублей. В «Пятёрочке» упаковка обойдётся по цене от 190 до 260 рублей. В «Перекрёстке» разные брикеты в зависимости от веса и производителя могут стоить от 150 до 260 рублей. Во «Вкусвилле» цены на сливочное масло ещё выше — до 392 рублей за пачку в 200 граммов.