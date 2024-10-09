По цене кило пельменей: упаковка сливочного масла в Ростове подорожала до 300 рублей

Posted 9 октября, 09:39
Published 9 октября, 09:39
Modified 9 октября, 09:45
Updated 9 октября, 09:45
По данным госстатистики, в августе килограмм сливочного масла в Ростовской области в среднем стоил 754,27 рубля. Свежих данных на сентябрь и октябрь пока нет. То есть, по официальным подсчётам, упаковка масла весом в 250 граммов должна стоить чуть больше 188 рублей.
Но эти данные расходятся с реальными ценами в магазинах и сервисах доставки Ростова. Например, в «Магните» стоимость брикетов масла по 180 граммов стартует от 200 рублей. В «Пятёрочке» упаковка обойдётся по цене от 190 до 260 рублей. В «Перекрёстке» разные брикеты в зависимости от веса и производителя могут стоить от 150 до 260 рублей. Во «Вкусвилле» цены на сливочное масло ещё выше — до 392 рублей за пачку в 200 граммов.
В сервисе доставки «Самокат» брикеты масла продают по цене от 205 до 279 рублей. В «Яндекс Лавке» можно найти самое дешевое сливочное масло. Брикет в 120 граммов там стоит 149 рублей, а в 170 граммов — 179 рублей.
Для сравнения — столько же, сколько упаковка масла, стоит килограмм пельменей с говядиной или свининой.
Ранее сообщалось, что цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода.