rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 09:39

Published 9 октября, 09:39

Modified 9 октября, 09:45

Updated 9 октября, 09:45

Сливочное масло рекордно дорожает в магазинах и сервисах доставки Ростова

По цене кило пельменей: упаковка сливочного масла в Ростове подорожала до 300 рублей

9 октября 2024, 09:39
Фото: Unsplash
Сливочное масло рекордно дорожает в магазинах и сервисах доставки Ростова

Сливочное масло рекордно дорожает в магазинах и сервисах доставки Ростова

Брикеты сливочного масла подорожали до 250-300 рублей в магазинах Ростова, выяснил корреспондент RostovGazeta.

По данным госстатистики, в августе килограмм сливочного масла в Ростовской области в среднем стоил 754,27 рубля. Свежих данных на сентябрь и октябрь пока нет. То есть, по официальным подсчётам, упаковка масла весом в 250 граммов должна стоить чуть больше 188 рублей.

Цены на сливочное масло в Ростовской области подскочили на 100 рублей
Узнать подробнее

Но эти данные расходятся с реальными ценами в магазинах и сервисах доставки Ростова. Например, в «Магните» стоимость брикетов масла по 180 граммов стартует от 200 рублей. В «Пятёрочке» упаковка обойдётся по цене от 190 до 260 рублей. В «Перекрёстке» разные брикеты в зависимости от веса и производителя могут стоить от 150 до 260 рублей. Во «Вкусвилле» цены на сливочное масло ещё выше — до 392 рублей за пачку в 200 граммов.

В сервисе доставки «Самокат» брикеты масла продают по цене от 205 до 279 рублей. В «Яндекс Лавке» можно найти самое дешевое сливочное масло. Брикет в 120 граммов там стоит 149 рублей, а в 170 граммов — 179 рублей.

По цене кило пельменей: упаковка сливочного масла в Ростове подорожала до 300 рублейПо цене кило пельменей: упаковка сливочного масла в Ростове подорожала до 300 рублей
По цене кило пельменей: упаковка сливочного масла в Ростове подорожала до 300 рублей. Фото: сервис доставки «Самокат»

Для сравнения — столько же, сколько упаковка масла, стоит килограмм пельменей с говядиной или свининой.

Ранее сообщалось, что цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода.

Читайте также:
«Вы всегда на стороне тех, кому жарко»: ростовчане требуют включить отопление в домахУголовное дело возбудили из-за гибели рабочего на заводе в Ростове-на-ДонуПристав в Ростове за взятки отказывался сносить нелегальные ларьки в городе«Непонятно, как это согласовано»: деревья обнесли зданием на Западном в РостовеНовостройки в Ростове обогнали по цене старый фонд на 26%
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Цены на продукты в Ростовской области#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика