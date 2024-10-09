Полиция нагрянула с облавой на стройплощадку в Ростове-на-Дону. Что там произошло?

Posted 9 октября, 09:23
Published 9 октября, 09:23
Modified 9 октября, 09:25
Updated 9 октября, 09:25
Силовики устроили масштабную проверку на одной из стройплощадок в Первомайском районе Ростова. Сотрудники полиции задокументировали больше 20 административных правонарушений, связанных с миграционным законодательством.
Всего полицейские проверили 68 приезжих. Выяснилось, что 21 иностранец нарушил правила въезда на территорию РФ, ещё двое не соблюли срок обращения за выдачей патента. Также правоохранители заподозрили двух мигрантов в уголовном преступлении. Речь идёт о подделке, изготовлении или обороте документов.
Помимо этого, органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела об организации незаконной миграции. Дело в том, что на стройке в бытовках незаконно предоставляли жильё нелегалам.
Ранее на вещевом рынке в Ростове мигрантам вручили повестки в военкомат.