Полиция нагрянула с облавой на стройплощадку в Ростове-на-Дону. Что там произошло?

Всего полицейские проверили 68 приезжих. Выяснилось, что 21 иностранец нарушил правила въезда на территорию РФ, ещё двое не соблюли срок обращения за выдачей патента. Также правоохранители заподозрили двух мигрантов в уголовном преступлении. Речь идёт о подделке, изготовлении или обороте документов.