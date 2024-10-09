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Posted 9 октября, 09:23

Published 9 октября, 09:23

Modified 9 октября, 09:25

Updated 9 октября, 09:25

Полиция нагрянула с облавой на стройплощадку в Ростове-на-Дону. Что там произошло?

Полиция нагрянула с облавой на стройплощадку в Ростове-на-Дону. Что там произошло?

9 октября 2024, 09:23
Фото: МВД Ростовской области
Полиция нагрянула с облавой на стройплощадку в Ростове-на-Дону. Что там произошло?

Полиция нагрянула с облавой на крупную стройплощадку в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошли проверки миграционного режима, подробностями поделились в управлении МВД.

Силовики устроили масштабную проверку на одной из стройплощадок в Первомайском районе Ростова. Сотрудники полиции задокументировали больше 20 административных правонарушений, связанных с миграционным законодательством.

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Видео: МВД Ростовской области. Полиция нагрянула с облавой на крупную стройплощадку в Ростове-на-Дону

Всего полицейские проверили 68 приезжих. Выяснилось, что 21 иностранец нарушил правила въезда на территорию РФ, ещё двое не соблюли срок обращения за выдачей патента. Также правоохранители заподозрили двух мигрантов в уголовном преступлении. Речь идёт о подделке, изготовлении или обороте документов.

Помимо этого, органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела об организации незаконной миграции. Дело в том, что на стройке в бытовках незаконно предоставляли жильё нелегалам.

Ранее на вещевом рынке в Ростове мигрантам вручили повестки в военкомат.

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