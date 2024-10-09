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Posted 9 октября, 09:19

Published 9 октября, 09:19

Modified 9 октября, 09:25

Updated 9 октября, 09:25

На камеру попали инверсионные следы в небе над Ростовской областью

«После этого гул»: инверсионные следы появились в небе над Ростовской областью

9 октября 2024, 09:19
Фото: mil.ru
На камеру попали инверсионные следы в небе над Ростовской областью

Инверсионные следы появились в небе над Ростовской областью

Жители Ростовской области сняли на камеру белые следы в небе над Таганрогом, снимки появились в соцсетях 9 октября.

Кадрами жители Таганрога поделились в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». По словам очевидцев, что-то пролетело в небе около 11:30, оставив после себя белую полоску.

Инверсионный след, по мнению подписчиков, мог остаться после работы системы противовоздушной обороны.

— Уже второй раз. После гул идет, — пишут в комментариях местные жители. — ПВО, наверное, сработало.
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Фото: t.me/taganrog_chp61

О звуках взрыва в социальных сетях и мессенджерах пока никто не сообщал. Не исключено, что инверсионный след оставил самолет.

Официальной информации о работе ПВО в Таганроге не поступало. Она будет уточняться.

ПВО при этом действительно работало в Ростовской области — ночью, пока большинство спало. Над регионом уничтожили десять дронов. Обломки одного из них при падении привели к пожару в Кагальницком районе. Возгорание уже потушили.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Пожар#ПВО#Самолет#Ракеты#Дроны#Происшествия#Инверсионные следы
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