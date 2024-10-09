«После этого гул»: инверсионные следы появились в небе над Ростовской областью

Posted 9 октября, 09:19
Published 9 октября, 09:19
Modified 9 октября, 09:25
Updated 9 октября, 09:25
Кадрами жители Таганрога поделились в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». По словам очевидцев, что-то пролетело в небе около 11:30, оставив после себя белую полоску.
Инверсионный след, по мнению подписчиков, мог остаться после работы системы противовоздушной обороны.
— Уже второй раз. После гул идет, — пишут в комментариях местные жители. — ПВО, наверное, сработало.
О звуках взрыва в социальных сетях и мессенджерах пока никто не сообщал. Не исключено, что инверсионный след оставил самолет.
Официальной информации о работе ПВО в Таганроге не поступало. Она будет уточняться.
ПВО при этом действительно работало в Ростовской области — ночью, пока большинство спало. Над регионом уничтожили десять дронов. Обломки одного из них при падении привели к пожару в Кагальницком районе. Возгорание уже потушили.