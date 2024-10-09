Радио и телевидение перестанут работать в Ростовской области

На следующий день проблемы с работой радио и телевидения продолжатся в поселке Конезавод имени Буденного — с 10:00 до 17:00 мск. В это же время проведут профилактику в поселке Конезавод имени Буденного и в Ростове. С 10:00 до 16:00 мск не смогут смотреть ТВ и слушать радио жители села Анастасиевка в Матвеево-Курганском районе. Аналогичная ситуация будет с 11:00 до 17:00 мск в поселках Знаменка (Морозовский район) и Орловском (Орловский район).