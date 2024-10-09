Радио и телевидение перестанут работать в Ростовской области

Posted 9 октября, 08:26
Published 9 октября, 08:26
Modified 9 октября, 08:28
Updated 9 октября, 08:28
В среду, 9 октября помехи появятся с 10:00 до 17:00 мск в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе и Ростове-на-Дону. С 11:00 до 17:00 мск сигнал пропадет в поселках Зеленолугском (Мартыновский район), Чирском (Советский район), хуторе Садки (Красносулинский район).
На следующий день проблемы с работой радио и телевидения продолжатся в поселке Конезавод имени Буденного — с 10:00 до 17:00 мск. В это же время проведут профилактику в поселке Конезавод имени Буденного и в Ростове. С 10:00 до 16:00 мск не смогут смотреть ТВ и слушать радио жители села Анастасиевка в Матвеево-Курганском районе. Аналогичная ситуация будет с 11:00 до 17:00 мск в поселках Знаменка (Морозовский район) и Орловском (Орловский район).
В конце рабочей недели, 11 октября помехи возможны в Ростове — с 10:00 до 17:00 мск. Еще в четырех населенных пунктах проблемы с телерадиовещанием ожидаются с 11:00 до 17:00 мск. Речь идет о хуторах Камышев (Зимовниковский район), Талловеров (Кашарский район), поселках Конезавод имени Буденного (Сальский район) и Суходольном (Верхнедонской район).
Помимо проблем с телерадиосигналом, в середине рабочей недели в Ростове пройдут массовые отключения электричества.