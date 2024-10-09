Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове

Легковушка разбилась вдребезги, влетев в столб в Ростове

В Ростове произошла авария, в которой разбились обе машины. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.