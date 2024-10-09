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Posted 9 октября 2024, 08:25

Published 9 октября 2024, 08:25

Modified 9 октября 2024, 09:27

Updated 9 октября 2024, 09:27

Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове

9 октября 2024, 08:25

Легковушка разбилась вдребезги, влетев в столб в Ростове

В Ростове произошла авария, в которой разбились обе машины. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Фотографии с места ДТП на пересечении улицы Вятской с Щербакова появилось в telegram-канале «Ростов Главный». На снимках видно, что одна из легковушек врезалась в столб. Обе машины получили множество механических повреждений.

У одной полностью вылетело лобовое стекло, по нему расползлись трещины. Капот погнулся, а по асфальту разлетелись запчасти.

— Вроде как оба хотели проскочить на желтый, — пишет автор поста. — Девушку забрали на скорой — перелом ноги.
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— Главное, что оба успели туда, куда торопились, — заметили в комментариях подписчики.

В региональной Госавтоинспекции о происшествии пока не сообщали. Информация будет уточняться.

Ранее появилось видео, на котором рэпер из Ростова разбил в аварии автомобиль стоимостью 10 миллионов рублей. Видео с места аварии публиковала RostovGazeta.

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