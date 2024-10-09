Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове

Posted 9 октября, 08:25
Published 9 октября, 08:25
Modified 9 октября, 09:27
Updated 9 октября, 09:27
Фотографии с места ДТП на пересечении улицы Вятской с Щербакова появилось в telegram-канале «Ростов Главный». На снимках видно, что одна из легковушек врезалась в столб. Обе машины получили множество механических повреждений.
У одной полностью вылетело лобовое стекло, по нему расползлись трещины. Капот погнулся, а по асфальту разлетелись запчасти.
— Вроде как оба хотели проскочить на желтый, — пишет автор поста. — Девушку забрали на скорой — перелом ноги.
— Главное, что оба успели туда, куда торопились, — заметили в комментариях подписчики.
В региональной Госавтоинспекции о происшествии пока не сообщали. Информация будет уточняться.
Ранее появилось видео, на котором рэпер из Ростова разбил в аварии автомобиль стоимостью 10 миллионов рублей. Видео с места аварии публиковала RostovGazeta.