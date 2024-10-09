РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о переходе к экономике замкнутого цикла

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, с момента основания к консорциуму периодически присоединяются значимые игроки отрасли, разделяющие общие цели по модернизации и обновлению комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, популяризации и распространению принципов экономики замкнутого цикла, подготовке кадров в данных направлениях. Новым членом консорциума выступил партнер РЭО — компания «ЭКОМАШГРУПП». Стоит отметить, что компания открыта для начинающих специалистов и планирует вкладывать свои ресурсы в достижение целей консорциума.