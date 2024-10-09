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Posted 9 октября, 14:44

Published 9 октября, 14:44

Modified 9 октября, 14:44

Updated 9 октября, 14:44

РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о переходе к экономике замкнутого цикла

РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о переходе к экономике замкнутого цикла

9 октября 2024, 14:44
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» и компания «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о присоединении к меморандуму о создании консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Как сообщает 56orb.ru, официально договоренность была закреплена 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, с момента основания к консорциуму периодически присоединяются значимые игроки отрасли, разделяющие общие цели по модернизации и обновлению комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, популяризации и распространению принципов экономики замкнутого цикла, подготовке кадров в данных направлениях. Новым членом консорциума выступил партнер РЭО — компания «ЭКОМАШГРУПП». Стоит отметить, что компания открыта для начинающих специалистов и планирует вкладывать свои ресурсы в достижение целей консорциума.

Согласно комментарию гендиректора ООО «Экомашгрупп» Александра Пугина, дефицит грамотно обученных кадров на данный момент фиксируется во всех областях. На этом фоне вступление в консорциум для компании является ответственным и социально ориентированным решением. Отрасли требуются новые квалифицированные специалисты, которым компания готова оказывать полноценную поддержку.

Российский экологический оператор учредил консорциум «Экономика замкнутого цикла» тремя годами ранее. В него включили учреждения науки и образования, предприятия промышленности и отрасли обращения с ТКО.

Деятельность консорциума связана с обучением узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, развитием педагогического и научного сообщества, запуском в реализацию современных технологий. В общей сложности к консорциуму присоединились свыше 20 высших учебных заведений, а также задействованные в работе в данной отрасли компании, основные игроки отрасли обращения с ТКО.

РЭФ-2024 проводится с 7 по 9 октября, был начат с молодежного дня и продолжился двухдневной деловой программой. За организацию форума отвечают публично-правовая компания «Российский экологический оператор», российское правительство и Минприроды РФ.

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