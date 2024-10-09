РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о переходе к экономике замкнутого цикла

Posted 9 октября, 14:44
Published 9 октября, 14:44
Modified 9 октября, 14:44
Updated 9 октября, 14:44
Как сообщает 56orb.ru, официально договоренность была закреплена 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, с момента основания к консорциуму периодически присоединяются значимые игроки отрасли, разделяющие общие цели по модернизации и обновлению комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, популяризации и распространению принципов экономики замкнутого цикла, подготовке кадров в данных направлениях. Новым членом консорциума выступил партнер РЭО — компания «ЭКОМАШГРУПП». Стоит отметить, что компания открыта для начинающих специалистов и планирует вкладывать свои ресурсы в достижение целей консорциума.
Согласно комментарию гендиректора ООО «Экомашгрупп» Александра Пугина, дефицит грамотно обученных кадров на данный момент фиксируется во всех областях. На этом фоне вступление в консорциум для компании является ответственным и социально ориентированным решением. Отрасли требуются новые квалифицированные специалисты, которым компания готова оказывать полноценную поддержку.
Российский экологический оператор учредил консорциум «Экономика замкнутого цикла» тремя годами ранее. В него включили учреждения науки и образования, предприятия промышленности и отрасли обращения с ТКО.
Деятельность консорциума связана с обучением узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, развитием педагогического и научного сообщества, запуском в реализацию современных технологий. В общей сложности к консорциуму присоединились свыше 20 высших учебных заведений, а также задействованные в работе в данной отрасли компании, основные игроки отрасли обращения с ТКО.
РЭФ-2024 проводится с 7 по 9 октября, был начат с молодежного дня и продолжился двухдневной деловой программой. За организацию форума отвечают публично-правовая компания «Российский экологический оператор», российское правительство и Минприроды РФ.