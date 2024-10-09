Ростовчан предупредили о внезапных включениях тревожных сирен до конца года

По информации департамента городского управления ГО и ЧС, вой сирен может раздаться в любой момент. Он продлится не больше 30 секунд. Можно не включать телевизор и радио в ожидании учебного сообщения — учений не будет. Сирены включат только лишь для проверки их работы.