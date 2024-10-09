Ростовчан предупредили о внезапных включениях тревожных сирен до конца года

Posted 9 октября, 19:12
Published 9 октября, 19:12
Modified 9 октября, 19:14
Updated 9 октября, 19:14
По информации департамента городского управления ГО и ЧС, вой сирен может раздаться в любой момент. Он продлится не больше 30 секунд. Можно не включать телевизор и радио в ожидании учебного сообщения — учений не будет. Сирены включат только лишь для проверки их работы.
Первый такой сигнал тревоги жители Ростова услышали 9 октября. Вой раздался на Западном. Горожане поделились в соцсетях видео, на котором слышен звук сирены.
Последний раз их проверяли в донской столице в начале октября. Тогда многие ростовчане попросту не услышали сигнала тревоги. Некоторые сообщали, что звук слышно только с открытым окном, другие жаловались, что сирены заглушает шум машин, третьи узнали об учениях только из соцсетей. А кто-то все же услышал сигнал достаточно громко.