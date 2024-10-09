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Posted 9 октября, 09:37

Published 9 октября, 09:37

Modified 31 октября, 09:50

Updated 31 октября, 09:50

РЖД подтвердили высокую оценку в Национальном рейтинге корпоративного управления

РЖД подтвердили высокую оценку в Национальном рейтинге корпоративного управления

9 октября 2024, 09:37
Фото: 1MI.
Российский институт директоров по итогам проведения в 2024 году мониторинга практики корпоративного управления ОАО «РЖД» подтвердил присвоенный компании в 2023 году «Национальный рейтинг корпоративного управления» на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

По итогам мониторинга экспертами отмечена положительная динамика в области совершенствования системы и практики корпоративного управления в компании.

В частности, советом директоров утверждены «Политика управления обществами с участием ОАО „РЖД“, „Политика холдинга РЖД в области устойчивого развития“, а также новые редакции положений о комитетах совета директоров ОАО „РЖД“, вопросы устойчивого развития закреплены в компетенции комитета по стратегическому планированию совета директоров компании.

На основе полученных рекомендаций компания планирует продолжить работу по совершенствованию своей практики корпоративного управления.

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