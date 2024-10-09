Салфеткой не оттереть: жирный налет с утра покрыл автомобили в Ростове-на-Дону

Posted 9 октября, 14:07
Published 9 октября, 14:07
Modified 9 октября, 17:12
Updated 9 октября, 17:12
Житель Левенцовки Андрей рассказывает, что под воздействием дворников со специальным средством, налет не отмывался с лобового стекла, а собирался в катышки. Это позволило сделать вывод о примешивании к пыли каких-то странных «жирных» частиц.
«Сперва я не придал этому особого значения. Но дело в том, что с таким же жирным налетом столкнулась моя знакомая, у которой машина стояла в центре Ростова», — говорит собеседник.
По словам горожан, в центре Ростова жирный налет покрыл многие автомобили. Люди отмечают, что на более чистых машинах, «жирных» частиц оказалось меньше. На грязных — больше.
«Салфеткой эти частицы не смываются. А если тереть пальцем, ощущение, будто это какой-то клей», — уточняет ростовчанка, не пожелавшая назвать свое имя.
Эколог Алексей Лебедев предполагает, что к появлению жирного налета на автомобилях могли привести химические продукты горения, которые распространялись ночью.
«На земле и листьях такой налет не виден, а на машинах проявился. По-хорошему, налет желательно отдать на анализ в Росприроднадзор», — рекомендует эксперт.
Эколог рассказывает, что бороться с подобными проявлениями в Ростовской области сложно.
«Мы неоднократно заявляли о необходимости вести мониторинг, чтобы точно определять, откуда возникает проблема. А пока можно только гадать», — резюмирует Алексей Лебедев.
Разъяснить ситуацию в Росприроднадзоре на момент публикации статьи не удалось. На звонок корреспондента ответили лишь в отделе администрирования платежей — посоветовали обратиться в приемную. Но по названному добавочному номеру приемной никто не отвечал.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta рассказывала о странном белом налете на растительности в Ростовской области, который обнаружил житель Гуково.