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Posted 9 октября, 14:07

Published 9 октября, 14:07

Modified 9 октября, 17:12

Updated 9 октября, 17:12

Ростовчане пожаловались на жирный налет, который с утра покрыл автомобили

Салфеткой не оттереть: жирный налет с утра покрыл автомобили в Ростове-на-Дону

9 октября 2024, 14:07
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане пожаловались на жирный налет, который с утра покрыл автомобили

Жирный налет с утра покрыл автомобили в Ростове-на-Дону

Сюжет
Эксклюзив
Жители Ростова сообщили RostovGazeta, что утром в Ростове автомобили были покрыты странным жирным налетом, который с трудом поддавался очистке.

Житель Левенцовки Андрей рассказывает, что под воздействием дворников со специальным средством, налет не отмывался с лобового стекла, а собирался в катышки. Это позволило сделать вывод о примешивании к пыли каких-то странных «жирных» частиц.

«Сперва я не придал этому особого значения. Но дело в том, что с таким же жирным налетом столкнулась моя знакомая, у которой машина стояла в центре Ростова», — говорит собеседник.

По словам горожан, в центре Ростова жирный налет покрыл многие автомобили. Люди отмечают, что на более чистых машинах, «жирных» частиц оказалось меньше. На грязных — больше.

«Салфеткой эти частицы не смываются. А если тереть пальцем, ощущение, будто это какой-то клей», — уточняет ростовчанка, не пожелавшая назвать свое имя.
Такие капли оставались на машине в Левенцовке после отмывки специальными средствамиТакие капли оставались на машине в Левенцовке после отмывки специальными средствами
Так выглядел налет на автомобилях в центре Ростова. Горожане уточняют, что на стекле не мусор и не пыль, а частички странного вещества.Так выглядел налет на автомобилях в центре Ростова. Горожане уточняют, что на стекле не мусор и не пыль, а частички странного вещества.
Такие капли оставались на машине в Левенцовке после отмывки специальными средствами. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

Эколог Алексей Лебедев предполагает, что к появлению жирного налета на автомобилях могли привести химические продукты горения, которые распространялись ночью.

«На земле и листьях такой налет не виден, а на машинах проявился. По-хорошему, налет желательно отдать на анализ в Росприроднадзор», — рекомендует эксперт.

Эколог рассказывает, что бороться с подобными проявлениями в Ростовской области сложно.

«Мы неоднократно заявляли о необходимости вести мониторинг, чтобы точно определять, откуда возникает проблема. А пока можно только гадать», — резюмирует Алексей Лебедев.

Разъяснить ситуацию в Росприроднадзоре на момент публикации статьи не удалось. На звонок корреспондента ответили лишь в отделе администрирования платежей — посоветовали обратиться в приемную. Но по названному добавочному номеру приемной никто не отвечал.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta рассказывала о странном белом налете на растительности в Ростовской области, который обнаружил житель Гуково.

Грибок или биооружие? Россельхознадзор проверит белый налет на растениях в Гуково
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