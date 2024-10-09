«Сеем, а пыль стоит столбом»: аграрии в Ростовской области опасаются за урожай озимых

Posted 9 октября, 09:36
Published 9 октября, 09:36
Modified 9 октября, 09:38
Updated 9 октября, 09:38
По словам собеседника, 2024 год не радует аграриев Ростовской области. Это сказалось и на собранном урожае.
«Сначала потрепала засуха. Потом в нашем районе в мае дважды были сильные заморозки, когда пшеница находилась в той фазе вегетации, для которой морозы очень опасны. Конечно, это сказалось на урожае текущего года. Например, в моем хозяйстве недобор составил порядка 30% урожайности», — отмечает Роман Фурсов.
Ссылаясь на слова коллег, аграрий добавляет, что еще серьезнее пострадали посевы в Азовском районе и северных территориях донского края.
Однако и сегодня погода не радует сельских тружеников.
«Дождей нет, пыль стоит столбом, сеять приходится практически в сухую почву», — рассказывает собеседник.
Аграрий полагает, что получить хорошие всходы в этом году будет очень сложно.
«Самая лучшая фаза для перезимовки — это хорошо раскущенные посевы. Не переросшие и не недоросшие. Остается только надеяться, что дожди, которые пойдут, не спровоцируют рост семян и дальнейшую нехватку влаги. Пока ситуация сложная, но не критическая», — делится мыслями глава КФХ.
Залогом хорошего урожая, по словам эксперта, является хороший задел посевов с осени.
«А у нас пока нет даже всходов. Световой день уменьшается, пшеница не успевает вырасти, накопить пластических веществ, чтобы нормально перезимовать. Ждать хороших раскущенных всходов уже не приходится. Но все зависит от погоды», — говорит эксперт.
Аграрий объясняет, что «шило» на посевах — это когда выйдет только первый росточек, неплохо для зимовки. Но тогда хорошие погодные условия потребуются весной. А 2-3 листа в фазе будут опасны для перезимовки. Такие посевы хуже переносят заморозки.
«Ситуация непонятная. Но, когда посевы слабые, то, конечно же, можно думать об определенных сложностях в будущем году. То есть прогнозировать недобор урожая», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что урожаю подсолнечника угрожает гибель из-за опасного грибка.