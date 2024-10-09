«Сеем, а пыль стоит столбом»: аграрии в Ростовской области опасаются за урожай озимых

Аграрий объясняет, что «шило» на посевах — это когда выйдет только первый росточек, неплохо для зимовки. Но тогда хорошие погодные условия потребуются весной. А 2-3 листа в фазе будут опасны для перезимовки. Такие посевы хуже переносят заморозки.