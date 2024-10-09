rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 09:36

Published 9 октября, 09:36

Modified 9 октября, 09:38

Updated 9 октября, 09:38

«Пыль стоит столбом»: аграрии Ростовской области сеют озимые в сухую почву

«Сеем, а пыль стоит столбом»: аграрии в Ростовской области опасаются за урожай озимых

9 октября 2024, 09:36
Фото: donland.ru. иллюстрация
«Пыль стоит столбом»: аграрии Ростовской области сеют озимые в сухую почву

Аграрии в Ростовской области опасаются за урожай озимых культур из-за засухи

Сюжет
Эксклюзив
Глава КФХ из Октябрьского района Ростовской области Роман Фурсов сообщил корреспонденту RostovGazeta о сложной ситуации с посевом озимых культур. Дождей нет, пыль стоит столбом, сев идет практически в сухую почву.

По словам собеседника, 2024 год не радует аграриев Ростовской области. Это сказалось и на собранном урожае.

«Сначала потрепала засуха. Потом в нашем районе в мае дважды были сильные заморозки, когда пшеница находилась в той фазе вегетации, для которой морозы очень опасны. Конечно, это сказалось на урожае текущего года. Например, в моем хозяйстве недобор составил порядка 30% урожайности», — отмечает Роман Фурсов.

Ссылаясь на слова коллег, аграрий добавляет, что еще серьезнее пострадали посевы в Азовском районе и северных территориях донского края.

Однако и сегодня погода не радует сельских тружеников.

«Дождей нет, пыль стоит столбом, сеять приходится практически в сухую почву», — рассказывает собеседник.
Жители Азова заявили о найденном трупе на территории зернового терминала
Узнать подробнее
Аграрий полагает, что получить хорошие всходы в этом году будет очень сложно.Аграрий полагает, что получить хорошие всходы в этом году будет очень сложно.
Аграрий полагает, что получить хорошие всходы в этом году будет очень сложно.. Фото: donland.ru. иллюстрация

Аграрий полагает, что получить хорошие всходы в этом году будет очень сложно.

«Самая лучшая фаза для перезимовки — это хорошо раскущенные посевы. Не переросшие и не недоросшие. Остается только надеяться, что дожди, которые пойдут, не спровоцируют рост семян и дальнейшую нехватку влаги. Пока ситуация сложная, но не критическая», — делится мыслями глава КФХ.

Залогом хорошего урожая, по словам эксперта, является хороший задел посевов с осени.

«А у нас пока нет даже всходов. Световой день уменьшается, пшеница не успевает вырасти, накопить пластических веществ, чтобы нормально перезимовать. Ждать хороших раскущенных всходов уже не приходится. Но все зависит от погоды», — говорит эксперт.

Аграрий объясняет, что «шило» на посевах — это когда выйдет только первый росточек, неплохо для зимовки. Но тогда хорошие погодные условия потребуются весной. А 2-3 листа в фазе будут опасны для перезимовки. Такие посевы хуже переносят заморозки.

«Ситуация непонятная. Но, когда посевы слабые, то, конечно же, можно думать об определенных сложностях в будущем году. То есть прогнозировать недобор урожая», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что урожаю подсолнечника угрожает гибель из-за опасного грибка.

Урожаю подсолнечника в Ростовской области угрожает гибель из-за опасного грибка
Узнать подробнее
Читайте также:
Из Европы в Ростовскую область завезли вредителя, уничтожающего урожай абрикосовВ Ростовской области урожай томатов уничтожила мольЗаморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Сельское хозяйство#Ростов#Дождь#Посевы#Пшеница#Засуха#Заморозки#Почва#Урожайность#Перезимовка#Всходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика