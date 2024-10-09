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Posted 9 октября, 13:05

Published 9 октября, 13:05

Modified 9 октября, 14:34

Updated 9 октября, 14:34

Стало известно, когда дожди накроют Ростов-на-Дону

Сезон дождей надвигается на Ростов-на-Дону

9 октября 2024, 13:05
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, когда дожди накроют Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ожидаются дожди. Когда прогнозируют осадки, сообщает платформа «Яндекс. Погода».

Осадки обещают не раньше 14 августа, в начале следующей недели. Дожди пройдут в первой половине дня. Температура воздуха составит +8…+9 градусов утром и ночью, до +13…+14 — днем. При этом из-за повышенной влажности и ветра будет казаться, будто на улице не больше +8 днем и около +3 — ночью.

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Вторая половина дня будет пасмурной, но без осадков. На следующий день солнце выглянет из-за туч, но холода останутся. Столбик термометра снова покажет около +14 градусов днем и до +9 — ночью.

Такими темпами в городе скоро включат централизованное отопление. Для этого нужно, чтобы пять дней подряд на улице среднесуточная температура не превышала +8 градусов. Тем не менее, многие ростовчане начали мерзнуть уже сейчас.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Прогноз#Осадки#Дожди#Температура#Влажность#Централизованное отопление
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