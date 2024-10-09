Сезон дождей надвигается на Ростов-на-Дону

Posted 9 октября, 13:05
Published 9 октября, 13:05
Modified 9 октября, 14:34
Updated 9 октября, 14:34
Осадки обещают не раньше 14 августа, в начале следующей недели. Дожди пройдут в первой половине дня. Температура воздуха составит +8…+9 градусов утром и ночью, до +13…+14 — днем. При этом из-за повышенной влажности и ветра будет казаться, будто на улице не больше +8 днем и около +3 — ночью.
Вторая половина дня будет пасмурной, но без осадков. На следующий день солнце выглянет из-за туч, но холода останутся. Столбик термометра снова покажет около +14 градусов днем и до +9 — ночью.
Такими темпами в городе скоро включат централизованное отопление. Для этого нужно, чтобы пять дней подряд на улице среднесуточная температура не превышала +8 градусов. Тем не менее, многие ростовчане начали мерзнуть уже сейчас.