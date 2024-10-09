Сезон дождей надвигается на Ростов-на-Дону

Осадки обещают не раньше 14 августа, в начале следующей недели. Дожди пройдут в первой половине дня. Температура воздуха составит +8…+9 градусов утром и ночью, до +13…+14 — днем. При этом из-за повышенной влажности и ветра будет казаться, будто на улице не больше +8 днем и около +3 — ночью.