Синоптик Леус сообщил о магнитной буре в Ростове вопреки прогнозам учёных

Posted 9 октября, 07:31
Published 9 октября, 07:31
Modified 9 октября, 07:33
Updated 9 октября, 07:33
По данным синоптика, возмущение геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. Это произошло вопреки ранним прогнозам учёных.
«Однако магнитосфера Земли вновь повела себя не обращая внимания на прогнозы, и как уже было сказано выше, магнитная буря стала сильной», — говорит Леус.
Как дальше поведёт себя геомагнитное поле, предсказать сложно. Но синоптик предполагает, что буря будет непродолжительной и вскоре перейдёт в неустойчивое состояние.
При этом, по словам Леуса, на Солнце произошла ещё одна вспышка максимального возможного класса Х. Но вероятность её влияния на Землю пока оценивается как незначительная.