rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 07:31

Published 9 октября, 07:31

Modified 9 октября, 07:33

Updated 9 октября, 07:33

Синоптик Леус сообщил о магнитной буре в Ростове вопреки прогнозам учёных

Синоптик Леус сообщил о магнитной буре в Ростове вопреки прогнозам учёных

9 октября 2024, 07:31
Фото: Unsplash
Синоптик Леус сообщил о магнитной буре в Ростове вопреки прогнозам учёных
На Земле началась сильная магнитная буря, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, возмущение геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. Это произошло вопреки ранним прогнозам учёных.

«Однако магнитосфера Земли вновь повела себя не обращая внимания на прогнозы, и как уже было сказано выше, магнитная буря стала сильной», — говорит Леус.

Как дальше поведёт себя геомагнитное поле, предсказать сложно. Но синоптик предполагает, что буря будет непродолжительной и вскоре перейдёт в неустойчивое состояние.

При этом, по словам Леуса, на Солнце произошла ещё одна вспышка максимального возможного класса Х. Но вероятность её влияния на Землю пока оценивается как незначительная.

Донской Минздрав рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь
Узнать подробнее
Синоптик Леус сообщил о магнитной буре в Ростове вопреки прогнозам учёныхСиноптик Леус сообщил о магнитной буре в Ростове вопреки прогнозам учёных
Синоптик Леус сообщил о магнитной буре в Ростове вопреки прогнозам учёных. Фото: xras.ru

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о прогнозе магнитных бурь в Ростовской области в октябре.

Читайте также:
Власти Ростова рассказали, когда в городе включат отоплениеВместо цветов центр Ростова засадили кукурузойРостов попал в пятерку городов-матерщинников
#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика