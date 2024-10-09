rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 18:50

Published 9 октября, 18:50

Modified 9 октября, 18:53

Updated 9 октября, 18:53

Когда подорожает цена на проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Стало известно, когда поднимут плату за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области

9 октября 2024, 18:50
Фото: 1MI
Когда подорожает цена на проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

«Автодор» сообщил, когда поднимут плату за проезд по М-4 в Ростовской области

Подробная информация о действующих тарифах на платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области и условия их повышения размещены на сайте «Автодора».

По информации госкомпании, последний раз стоимость тарифов меняли в июне 2024 года. Индексировать их будут согласно нормативно-правовым актам правительства РФ. Пока решений об увеличении цен на проезд пока не принималось.

Стоимость платных участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области: на 741-803 километрах автодороги от 480 до 1100 рублей в зависимости от класса автомобиля, на 893-933 километрах — от 150 до 500 рублей, на 1024-1091 километрах — от 330 до 1000 рублей, на 1093-1119 километрах — от 120 до 330 рублей.

В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском
Узнать подробнее

Очевидно, стоимость зависит еще и от протяженности участков. Чем меньше отрезок, тем дешевле обойдется дорога.

Ранее на трассе М-4 «Дон» образовалась гигантская пробка из-за ремонтных работ. Затор оказался настолько огромным, что автобусы пропускали рейсы.

Читайте также:
Движение на М-4 «Дон» ограничат из-за ремонта в Ростовской областиГлава «Автодора» объяснил рекордную загруженность М-4 «Дон» в Ростовской областиНа расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Тарифы#Транспорт#Проезд#Цена#Платные дороги#Услуги#М-4#Автодор#Ремонтные работы#М-4 «Дон»#Трасса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика