Стало известно, когда поднимут плату за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области

Стоимость платных участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области: на 741-803 километрах автодороги от 480 до 1100 рублей в зависимости от класса автомобиля, на 893-933 километрах — от 150 до 500 рублей, на 1024-1091 километрах — от 330 до 1000 рублей, на 1093-1119 километрах — от 120 до 330 рублей.