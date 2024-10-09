Стало известно, когда поднимут плату за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 9 октября, 18:50
Published 9 октября, 18:50
Modified 9 октября, 18:53
Updated 9 октября, 18:53
По информации госкомпании, последний раз стоимость тарифов меняли в июне 2024 года. Индексировать их будут согласно нормативно-правовым актам правительства РФ. Пока решений об увеличении цен на проезд пока не принималось.
Стоимость платных участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области: на 741-803 километрах автодороги от 480 до 1100 рублей в зависимости от класса автомобиля, на 893-933 километрах — от 150 до 500 рублей, на 1024-1091 километрах — от 330 до 1000 рублей, на 1093-1119 километрах — от 120 до 330 рублей.
Очевидно, стоимость зависит еще и от протяженности участков. Чем меньше отрезок, тем дешевле обойдется дорога.
Ранее на трассе М-4 «Дон» образовалась гигантская пробка из-за ремонтных работ. Затор оказался настолько огромным, что автобусы пропускали рейсы.