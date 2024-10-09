Стало известно, куда хотят переехать жители Ростова-на-Дону

Для переезда чаще всего ростовчане рассматривают Москву. Купить там квартиру хотят 6% опрошенных. На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург. Жить там и приобрести жильё планируют 4% ростовских респондентов. Замыкает тройку лидеров Краснодар. Переехать в соседний город и вложиться в жильё там хотят 3% ростовчан.