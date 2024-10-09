Стало известно, куда хотят переехать жители Ростова-на-Дону

Posted 9 октября, 11:51
Published 9 октября, 11:51
Modified 9 октября, 11:53
Updated 9 октября, 11:53
Эксперты опросили жителей Ростова, чтобы узнать, в каких городах они планируют покупать недвижимость. Выяснилось, что большая часть респондентов (79%) хочет остаться в родном городе и купить жильё здесь.
Для переезда чаще всего ростовчане рассматривают Москву. Купить там квартиру хотят 6% опрошенных. На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург. Жить там и приобрести жильё планируют 4% ростовских респондентов. Замыкает тройку лидеров Краснодар. Переехать в соседний город и вложиться в жильё там хотят 3% ростовчан.
Также нередко в качестве нового места жительства опрошенные рассматривают Екатеринбург (3%) и Волгоград (1%).