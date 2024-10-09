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Posted 9 октября, 11:51

Published 9 октября, 11:51

Modified 9 октября, 11:53

Updated 9 октября, 11:53

Назван топ городов, куда хотят переехать жители Ростова-на-Дону

Стало известно, куда хотят переехать жители Ростова-на-Дону

9 октября 2024, 11:51
Фото: 1MI
Назван топ городов, куда хотят переехать жители Ростова-на-Дону

Жители Ростова мечтают о переезде в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар

Жители Ростова чаще всего рассматривают возможности переезда в Москву, Петербург и Краснодар, сообщают аналитики «Авито».

Эксперты опросили жителей Ростова, чтобы узнать, в каких городах они планируют покупать недвижимость. Выяснилось, что большая часть респондентов (79%) хочет остаться в родном городе и купить жильё здесь.

Для переезда чаще всего ростовчане рассматривают Москву. Купить там квартиру хотят 6% опрошенных. На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург. Жить там и приобрести жильё планируют 4% ростовских респондентов. Замыкает тройку лидеров Краснодар. Переехать в соседний город и вложиться в жильё там хотят 3% ростовчан.

Также нередко в качестве нового места жительства опрошенные рассматривают Екатеринбург (3%) и Волгоград (1%).

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Для переезда чаще всего ростовчане рассматривают МосквуДля переезда чаще всего ростовчане рассматривают Москву
Для переезда чаще всего ростовчане рассматривают Москву. Фото: 1MI

Ранее RostovGazeta составила топ-10 новостроек Ростова-на-Дону с самым доступным жильём.

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