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Posted 9 октября, 19:14

Published 9 октября, 19:14

Modified 9 октября, 19:16

Updated 9 октября, 19:16

Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ

Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ

9 октября 2024, 19:14
Фото: 1MI
Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ
Специалисты Ростовстата определили, в каком городе Ростовской области самые дорогие жилищно-коммунальные услуги.

На первом месте с большим отрывом оказались Шахты. По данным на конец сентября 2024 года, плата за жилье составила почти 52 рубля за квадратный метр. Водоотведение и холодное водоснабжение обходится местным жителям в 924 рубля, а горячее — в 1 141 рубль с человека.

Второе место по этим значениям занял Ростов. В донской столице за жилье платят 34 рубля, за холодную воду — 663 рубля, за горячую — 690.

Больше всего за потребление электроэнергии платят жители Сальска (4 136 рублей) и Шахт (4 078 рубля). В Ростове эта услуга стоит порядка 2 725 рублей.

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Самую дешевую плату за жилье зафиксировали в Миллерово (28 рублей), холодное, горячее водоснабжение и электричество — в Волгодонске (429, 659 и 2 497 рублей соответственно).

В следующем году цены на ЖКУ в Ростовской области могут поднять сразу на 12,5%. С таким предложением выступила ФАС.

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