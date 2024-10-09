Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ

Posted 9 октября, 19:14
Published 9 октября, 19:14
Modified 9 октября, 19:16
Updated 9 октября, 19:16
На первом месте с большим отрывом оказались Шахты. По данным на конец сентября 2024 года, плата за жилье составила почти 52 рубля за квадратный метр. Водоотведение и холодное водоснабжение обходится местным жителям в 924 рубля, а горячее — в 1 141 рубль с человека.
Второе место по этим значениям занял Ростов. В донской столице за жилье платят 34 рубля, за холодную воду — 663 рубля, за горячую — 690.
Больше всего за потребление электроэнергии платят жители Сальска (4 136 рублей) и Шахт (4 078 рубля). В Ростове эта услуга стоит порядка 2 725 рублей.
Самую дешевую плату за жилье зафиксировали в Миллерово (28 рублей), холодное, горячее водоснабжение и электричество — в Волгодонске (429, 659 и 2 497 рублей соответственно).
В следующем году цены на ЖКУ в Ростовской области могут поднять сразу на 12,5%. С таким предложением выступила ФАС.