Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ

На первом месте с большим отрывом оказались Шахты. По данным на конец сентября 2024 года, плата за жилье составила почти 52 рубля за квадратный метр. Водоотведение и холодное водоснабжение обходится местным жителям в 924 рубля, а горячее — в 1 141 рубль с человека.