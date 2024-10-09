Стеной огня охвачены поля вдоль дороги под Азовом

Posted 8 октября, 21:08
Published 8 октября, 21:08
Modified 8 октября, 21:10
Updated 8 октября, 21:10
Проезжавшие мимо автомобилисты поделились кадрами в telegram-канале «Азов события». На снимке видно, как пламя поднимается вверх на несколько метров. Ветер разносит едкий дым по округе.
В комментариях подписчики отметили, что ЧП случилось еще давно.
— Так уже с утра горит, в 07.30 уехали в Азов — уже горело, — написали очевидцы.
— Со вчерашнего вечера горит, — уточнили другие.
В ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали пожар. Не исключено, что на месте уже работают спасатели.
Ранее пламя уничтожило три тысячи квадратных метров травы в Аксайском районе. Огонь удалось полностью ликвидировать только спустя шесть часов.
В регионе до сих пор сохраняется пожароопасность наивысшего, пятого класса.