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Posted 8 октября, 21:08

Published 8 октября, 21:08

Modified 8 октября, 21:10

Updated 8 октября, 21:10

Стеной огня охвачены поля вдоль дороги под Азовом

Стеной огня охвачены поля вдоль дороги под Азовом

8 октября 2024, 21:08
Фото: тг Азов события. https://t.me/azov_sobytiya/20307
Стеной огня охвачены поля вдоль дороги под Азовом
В Ростовской области произошел крупный пожар вдоль дороги под Азовом, сообщают очевидцы в соцсетях.

Проезжавшие мимо автомобилисты поделились кадрами в telegram-канале «Азов события». На снимке видно, как пламя поднимается вверх на несколько метров. Ветер разносит едкий дым по округе.

В комментариях подписчики отметили, что ЧП случилось еще давно.

— Так уже с утра горит, в 07.30 уехали в Азов — уже горело, — написали очевидцы.
— Со вчерашнего вечера горит, — уточнили другие.
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В ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали пожар. Не исключено, что на месте уже работают спасатели.

Ранее пламя уничтожило три тысячи квадратных метров травы в Аксайском районе. Огонь удалось полностью ликвидировать только спустя шесть часов.

В регионе до сих пор сохраняется пожароопасность наивысшего, пятого класса.

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