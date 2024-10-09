Цены на сливочное масло в Ростовской области подскочили на 100 рублей

В январе 2024 года килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 754,27 рубля. С каждым месяцем стоимость продукта значительно возрастала. К августу килограмм масла подорожал уже до 863,44 рубля за килограмм. Таким образом, индексация цен с начала года составила почти 15%.