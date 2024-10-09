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Posted 9 октября, 08:01

Published 9 октября, 08:01

Modified 9 октября, 08:03

Updated 9 октября, 08:03

Сливочное масло в Ростовской области с начала года подорожало почти на 15%

Цены на сливочное масло в Ростовской области подскочили на 100 рублей

9 октября 2024, 08:01
Фото: Unsplash
Сливочное масло в Ростовской области с начала года подорожало почти на 15%
Килограмм сливочного масла подорожал до 863 рублей в Ростовской области, следует из официальных данных государственной статистики.

В январе 2024 года килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 754,27 рубля. С каждым месяцем стоимость продукта значительно возрастала. К августу килограмм масла подорожал уже до 863,44 рубля за килограмм. Таким образом, индексация цен с начала года составила почти 15%.

При этом год к году прирост цен зафиксировался на отметке в 7%. В августе 2023 года масло стоило 702,04 рубля за килограмм.

Сливочное масло дорожает и в других регионах страны. В среднем по России килограмм продукта обойдётся в 970,27 рубля.

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Ранее сообщалось, что цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода.

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