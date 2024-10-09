Ученые открыли новый способ хранения энергии

Ученые подчеркивают, что данный подход не только улучшает экологические условия, но и делает аккумуляторы более доступными для потребителей. Следующим этапом станет разработка более крупных аккумуляторов для промышленного использования, а также интеграция этой технологии в более устойчивые решения, такие как натрийионные батареи.