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Posted 9 октября, 09:32

Published 9 октября, 09:32

Modified 9 октября, 09:32

Updated 9 октября, 09:32

Ученые открыли новый способ хранения энергии

Ученые открыли новый способ хранения энергии

9 октября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
Исследовательская группа из Университета Нового Южного Уэльса сделала важный шаг вперед в сфере аккумуляторных технологий, применив неожиданный компонент — органические кислоты, которые часто встречаются в вине и сладостях.

Одной из основных проблем современных литийионных батарей является применение графита, чья добыча наносит серьезный вред экологии, пишет newkhakasiya.online. Высокие температуры, использование агрессивных кислот и потери до 60% графита в процессе очистки делают эту технологию крайне уязвимой с точки зрения экологической устойчивости.

Под руководством профессора Нираджа Шармы команда разработала альтернативное решение. Вместо традиционного графита ученые обратились к веществам, содержащимся в яблочной и винной кислотах. Эти соединения, нередко остающиеся в пищевых отходах, могут стать доступной и экологически безопасной альтернативой привычным материалам для создания аккумуляторов.

Созданный исследователями прототип уже продемонстрировал лучшие характеристики по сравнению с обычными литийионными батареями, обеспечивая большую ёмкость и реже требуя подзарядки. Это обещает значительно продлить время работы различных устройств — от смартфонов до электромобилей.

Ученые подчеркивают, что данный подход не только улучшает экологические условия, но и делает аккумуляторы более доступными для потребителей. Следующим этапом станет разработка более крупных аккумуляторов для промышленного использования, а также интеграция этой технологии в более устойчивые решения, такие как натрийионные батареи.

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