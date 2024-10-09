Ученые открыли новый способ хранения энергии

Posted 9 октября, 09:32
Published 9 октября, 09:32
Modified 9 октября, 09:32
Updated 9 октября, 09:32
Одной из основных проблем современных литийионных батарей является применение графита, чья добыча наносит серьезный вред экологии, пишет newkhakasiya.online. Высокие температуры, использование агрессивных кислот и потери до 60% графита в процессе очистки делают эту технологию крайне уязвимой с точки зрения экологической устойчивости.
Под руководством профессора Нираджа Шармы команда разработала альтернативное решение. Вместо традиционного графита ученые обратились к веществам, содержащимся в яблочной и винной кислотах. Эти соединения, нередко остающиеся в пищевых отходах, могут стать доступной и экологически безопасной альтернативой привычным материалам для создания аккумуляторов.
Созданный исследователями прототип уже продемонстрировал лучшие характеристики по сравнению с обычными литийионными батареями, обеспечивая большую ёмкость и реже требуя подзарядки. Это обещает значительно продлить время работы различных устройств — от смартфонов до электромобилей.
Ученые подчеркивают, что данный подход не только улучшает экологические условия, но и делает аккумуляторы более доступными для потребителей. Следующим этапом станет разработка более крупных аккумуляторов для промышленного использования, а также интеграция этой технологии в более устойчивые решения, такие как натрийионные батареи.