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Posted 9 октября, 05:41

Published 9 октября, 05:41

Modified 9 октября, 05:43

Updated 9 октября, 05:43

В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области

В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области

9 октября 2024, 05:41
Фото: 1MI
В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
Ночью 9 октября в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки, сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, на территории региона перехватили два беспилотника самолетного типа. Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о 10 сбитых дронах. В результате падения обломков одного из них произошел ландшафтный пожар в Кагальницком районе.

В соседнем Краснодарском крае в результате атаки загорелся частный дом. На него тоже упали обломки сбитого БПЛА. К счастью, люди не пострадали.

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Помимо юга России, дроны были нацелены и на другие регионы, граничащие с новыми субъектами РФ. В Брянской области уничтожили 24 летательных аппарата, в Белгородской — пять, еще два — в Курской. Над Азовским морем перехватили сразу 13 беспилотников.

Всего средства ПВО отработали по 47 воздушным целям.

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