В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области

Posted 9 октября, 05:41
Published 9 октября, 05:41
Modified 9 октября, 05:43
Updated 9 октября, 05:43
По данным ведомства, на территории региона перехватили два беспилотника самолетного типа. Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о 10 сбитых дронах. В результате падения обломков одного из них произошел ландшафтный пожар в Кагальницком районе.
В соседнем Краснодарском крае в результате атаки загорелся частный дом. На него тоже упали обломки сбитого БПЛА. К счастью, люди не пострадали.
Помимо юга России, дроны были нацелены и на другие регионы, граничащие с новыми субъектами РФ. В Брянской области уничтожили 24 летательных аппарата, в Белгородской — пять, еще два — в Курской. Над Азовским морем перехватили сразу 13 беспилотников.
Всего средства ПВО отработали по 47 воздушным целям.