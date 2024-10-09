В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области

Помимо юга России, дроны были нацелены и на другие регионы, граничащие с новыми субъектами РФ. В Брянской области уничтожили 24 летательных аппарата, в Белгородской — пять, еще два — в Курской. Над Азовским морем перехватили сразу 13 беспилотников.