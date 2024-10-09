В Ростове могут без торгов выделить инвесторам три участка под строительство

Как пишет Donnews, на заседании постоянной комиссии Ростовской-на-Дону Думы Шелаков рассказал, что ведомство начало рассматривать заявки от застройщиков под реализацию трех масштабных инвестиционных проектов. Данный статус проекта позволяет застройщикам получить землю под застройку без торгов. Однако взамен инвестор должен передать в собственность горадминистрации не менее 5% от общей площади нового жилья.