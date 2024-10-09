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Posted 9 октября, 15:58

Published 9 октября, 15:58

Modified 9 октября, 16:00

Updated 9 октября, 16:00

В Ростове могут без торгов выделить инвесторам три участка под строительство

В Ростове могут без торгов выделить инвесторам три участка под строительство

9 октября 2024, 15:58
Фото: Unsplash
В Ростове могут без торгов выделить инвесторам три участка под строительство
В Ростове-на-Дону планируют реализовать еще три масштабных инвестиционных проекта, сообщил замдиректора департамента координации строительства Александр Шелаков.

Как пишет Donnews, на заседании постоянной комиссии Ростовской-на-Дону Думы Шелаков рассказал, что ведомство начало рассматривать заявки от застройщиков под реализацию трех масштабных инвестиционных проектов. Данный статус проекта позволяет застройщикам получить землю под застройку без торгов. Однако взамен инвестор должен передать в собственность горадминистрации не менее 5% от общей площади нового жилья.

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Эти квартиры власти Ростова могут использовать, чтобы обеспечить жильем детей-сирот, для переселения жильцов из аварийных домов и для других категорий населения. Если проекты утвердят, то в собственность города уйдет около 1463 квартир.

Добавим, что в сентябре внесены изменения в закон о масштабных инвестиционных проектах, расширившие список категорий граждан, которые могут претендовать на это жилье.

Ранее выяснилось, что земля под строительство в донском регионе оказалась дороже, чем в Подмосковье.

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