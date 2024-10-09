В Ростове-на-Дону сработали тревожные сирены

Posted 9 октября, 13:37
Published 9 октября, 13:37
Modified 9 октября, 13:39
Updated 9 октября, 13:39
С 9 октября жители Ростова-на-Дону будут регулярно слышать вой системы экстренного оповещения. Сотрудники управления предупреждают, что до конца года будут проводиться работы по техобслуживанию сирен.
Для того чтобы проверить работоспособность оборудования, его будут ненадолго включать. Время действия сирены не превысит 30 секунд. В связи с этим горожан просят не переживать и не паниковать при срабатывании системы оповещения.
До этого жители Ростова-на-Дону жаловались на очень тихую работу сирен. Вой системы был не слышен на верхних этажах высоток и в домах с плотно закрытыми окнами. Подробнее о тестировании сирен в материале RostovGazeta.
Ранее тревожная сирена трижды будила жителей донской столицы.